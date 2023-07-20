Официально ⟩ Артур Конончук будет играть в испанской высшей лиге

23-летний Конончук подписал контракт с «Гранадой», которая в прошлом сезоне заняла 16-е место в чемпионате Испании.

Конончук стал последним важным дополнением к команде. Главный тренер Пабло Пин искал игрока, который мог бы работать на разных позициях. 23-летний эстонец также является самым молодым баскетболистом в команде.

В прошлом сезоне Конончук набирал в среднем 12,9 очка и 5,7 подбора в Еврокубке ФИБА, помогая «Калеву/Крамо» выйти в полуфинал. «Калев/Крамо» завоевал золотую медаль на чемпионате Эстонии и занял четвертое место в лиге Эстония-Латвия.