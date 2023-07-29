Интервью ⟩ Стилист: чтобы не покупать ненужное, стоит пользоваться «правилом трех суток»

Как не накупить лишнего на распродажах и как освежить гардероб с минимальными затратами
В какие вещи имеет смысл вложиться, а на что тратить большие деньги не стоит
Полезные адреса и ссылки: винтажные, редкие и брендовые вещи недорого
Светлана Агуреева - одна из самых известных в Эстонии стилистов. Она работает для телевидения, была художником по костюмам в кино и театре, фешн-редактором в журнале, стилизует сьемки местным магазинам, дизайнерам и музыкантам. Мы поговорили с ней о том, как оставаться модной и яркой, но при этом быть осознанным потребителем. Может ли вообще ответственный человек, поддерживающий защиту окружающей среды, хорошо одеваться и покупать модную одежду?
Со Светланой обсуждать стиль и моду особенно интересно, поскольку она готова сразу показать необычное сочетание прямо на себе, сдать явки-пароли мест, где можно купить такое же, а по ходу дела дать полезный совет. Но беседу мы начали с главной запланированной темы - с будущего, какое есть у быстрой моды.
- Света, как ты относишься к идее осознанного потребления?
- Я не могу сказать, что я прям двумя руками за осознанное потребление, поскольку моя работа не позволяет мне потреблять осознанно. Я практически ежедневно бываю в магазинах, где покупаю что-то для работы, иногда что-то для себя. Так что я потребляю много, это факт. С другой стороны я все же потребляю достаточно осознанно и вещи у меня служат долго. У меня не бывает такого, чтоб купила, надела куда-то вещь и сразу выкинула.
Вещи, которые, подороже и в хорошем состоянии, но мне больше не нужны, я перепродаю. Но я и не могу два раза в год чистить свой гардероб и избавляться от вещей. Я никогда не знаю, когда что пригодится. Для съемок клипов бывают нужны очень яркие вещи с пайетками, бывает нужно ретро...
- То есть ты, по существу, позволяешь многим другим людям не захламлять шкафы и потреблять осознанно...
- Да! Вот например, у меня был очень удачный жакет оттенка шампанского. Сначала его носила я, потом на какие то съемки и мероприятия его носили и ведущие, и продюсеры, и артисты в клипах.
И какова судьба этого жакета? Мы снимали осенью для певицы Мерлин Уускюла клип. Этот жакет ей так понравился, что она предложила его у меня купить. Жакету уже лет шесть. Он отслужил мне верой и правдой и потом перешел во вторые руки.
То есть да, я покупаю, но не выбрасываю. Многое перепродаю, что-то просто дарю. Вещи часто используется в работе другими людьми. Осознанно же!
- Некоторые люди не ходят на распродажи, не копят шмотки и не покупают остромодные вещи именно потому, что это приносит вред окружающей среде. А есть настоящие шопоголики. Вот как им быть с осознанным потреблением?
- У меня есть одна подружка, которая реально постоянно что-то покупает. Но я замечаю, что она постоянно и перепродает эти вещи. То есть у нее образовался круговорот. С одной стороны, ты думаешь «Наташа, куда тебе постоянно покупать? Но я вижу, как она одно продала, следующее купила. Там постоянно какой- то круговорот тряпок. Ну, почему нет? Поэтому я ни в коем случае не осуждаю ни шопоголиков, ни тех, кто ничего не покупает или покупает только дорогие вещи.
- Сейчас в Европе будет действовать набор правил и требований к производству текстиля. Производитель должен будет делать более качественную ткань, которая, с одной стороны, будет подлежать переработке, с другой стороны, должна носиться дольше. По большому счету будет как в те времена, когда наши родители раз в десять лет покупали приличную вещь и долго ее носили. Это явление совершенно противоположное быстрой моде. Как теперь человеку, который хочет выглядеть хорошо и актуально, но не располагает большим бюджетом, одеваться?
- Все-таки нужно озадачиться и сделать капсульный гардероб. Многое зависит, конечно, от работы и образа жизни человека. Нужно отталкиваться от того, предполагает работа некий дресс-код или не предполагает. Какие мероприятия человек посещает, нужна ли ему одежда для выхода и сколько. Кому-то нужна только офисная и кэжуальная или спортивная одежда.
В целом капсульный гардероб, в котором будет не такой уж большой набор вещей - это спасение. В нем может быть два жакета, какой-то свитшот, рубашка, несколько базовых футболок, джинсы и брюки. Главное, чтоб эти вещи сочетались между собой и их можно было бы по-разному комбинировать. Просто чуть заморочиться, чтоб они сочетались по цветам.
- Насколько сейчас вообще актуально, чтобы они сочетались по цвету и материалу? Вот когда то говорили там нельзя носить там, предположим, аксессуары из дерева и металла, например.
- Сейчас все очень просто в этом смысле. Мне даже нравится, когда образ не вылизанный и не все между собой в идеальной гармонии. Например, три цвета. Мне нравится добавить какую-то сумку или шопер яркий. Что-то, что бы выбивалось и немножко ломало эту правильность. Элегантность должна быть с легкой небрежностью.
- Вот на тебе туфли цвета бешеной фуксии с перламутром, брюки черные, перья оранжевые. В этом есть statement, который «ломает», или оно хорошо сочетается?
- Сейчас у меня, в принципе, все достаточно правильно. У меня нейтральные черные джинсы, яркие лодочки и оранжевый свитшот. Сюда бы можно было добавить что-то яркое. Пока тут ничего образ не ломает.
- Давай посмотрим на вопрос на моем примере. Мой образ жизни подразумевает гардероб как у студента, только с поправкой на возраст. У нас нет дресс-кода и мне максимум раз или два в год нужно надеть нарядное платье или костюм. Если я не хочу выглядеть скучно и однообразно, что мне имеет смысл раз в сезон докупать, чтобы не захламлять шкафы и выглядеть более или менее актуально?
- Надо смотреть, что уже есть в твоем гардеробе. Если есть темный брючный костюм, жакет достаточно свободный, то на зиму есть смысл освежать образ яркими водолазками, а летом - футболками. Я советую футболки покупать не самые дешевые. Мне нравится Cos. Их базовые футболки 19 € стоят, но их можно стирать. Это не футболки с распродажи в Zara, которые можно купить за 5 €, но они живут до первой стирки. А эти футболки я стираю уже два года и они выглядят нормально. Белые, конечно, держат цвет похуже.
- Специальные средства для стирки белого и цветного помогут делу?
- Да, тут как раз время поставить вопрос о правильном уходе. Производителей то могут обязать производить более качественный материал, но изделие требует ухода. Белые вещи, конечно, нужно стирать отдельно. Нужно внимательно смотреть обозначения на этикетках. Какая должна быть температура стирки? Допускается ли вообще машинная стирка или только ручная? Может быть вещь обязательно сдавать только в химчистку.
Так, например, шелк не любит воды. Шелковые вещи нуждаются только в сухой химчистке. Это очень важно учитывать, потому что производитель может произвести вещь на века, но мы своим неправильным уходом способны быстро ее испортить.
- С футболками или бельем понятно. Их нужно менять и стирать постоянно-ежедневно. Но брюки, трикотаж из натуральных материалов стирки не любят вообще. Только химчистка?
- В некоторых случаях, конечно. Кашемир, ангорская шерсть, пиджаки и жакеты - только в химчистку, от стирки они сразу теряют форму. Если только мы не говорим о льняном летнем пиджак без подкладки, абсолютно мягкой формы. Его да, можно постирать дома вручную, но все-таки лучше на самом деле отдавать в химчистку. Тогда он тоже дольше сохранит достойный вид.
- Как еще можно сэкономить деньги и поберечь окружающую среду?
- Очень распространенная вещь, например - покупать дорогое платье для торжественного случая, которое в итоге надеваешь один, максимум два раза. Это очень неразумное вложение денег, я считаю. Гораздо правильнее потратить деньги на качественное пальто или костюм, который будет носиться несколько лет. Если чисто арифметически поделить стоимость вещи для повседневной носки на количество дней, когда ты ее надеваешь, это наиболее оправданные расходы. Что касается праздничной одежды то ее разумнее брать напрокат.
- А как ты относишься к ношеному? Посоветуешь покупать, например, в секонд-хенде?
- Почему нет? Там можно найти даже новое, если вы, например, брезгуете ношеной одеждой. Хотя, если честно, ничего такого особенного я в этом не вижу. Сама туда хожу. Там можно найти отличные винтажные вещи. Можно найти даже с этикеткой. Но сейчас не обязательно ходить именно в магазин типа Humana. Много всяких мест для перепродажи вещей. Практически в каждом районе есть всякие «кирбукасы» (kirbukas, kirbuturg - блошиный рынок, барахолка. прим. ред.).
Там можно приобрести вещи даже с этикетками, вообще не поношенные. Вот я сейчас приобрела туфли за 35 € совершенно случайно. Я стала смотреть их в продаже и увидела, что такие есть, но их полная цена 260 евро. Сейчас их можно купить со скидкой чуть дешевле.
- Так где ты эти туфли взяла?
- в Пярну в Karuselli Kleidipuhvet. Очень классное место, куда можно зайти на коктейль, а уйти с эксклюзивной шмоткой. Там в основном винтажные вещи.
- Кроме блошиных рынков и секондов, где еще ты покупаешь интересные вещи? В интернете площадки по перепродаже вещей?
- Я не очень люблю покупать в интернете. Может быть, в этом тоже есть некая осознанность потребления, потому что мне очень важно все такие вещи потрогать, примерить. Я знаю, что мне важны тактильные ощущения от вещи и то, как она будет сидеть именно на мне.
- За счет каких то-мелочей, аксессуаров можно дешево навести лоск и свежесть на сезонный гардероб, сделать намек на актуальность?
- Ну, вот на мне свитшот. Обычный свитшот из тех, какие мы носим уже лет десять. А вот эти перья - это брошка. Я ее купила отдельно, оттенки совпали. Но можно выбрать и контрастный аксессуар. На пиджак или на жакет можно прицепить цветок.
Сейчас очень модны цветочные аксессуары. Не нужно какие-то очень реалистичные искать, просто из ткани - собираешь в бутон и закручиваешь. На такой бутончик приколол булавку и можно использовать как аксессуар, как брошь. Это можно прицепить, например, на обувь, в волосы, на шею тоже. По-разному можно использовать.
- Сейчас дресс-код даже в самых консервативных профессиональных сферах не такой строгий, как был 20 лет назад. Тогда юристам и аудиторам запросто могли предписать и ткань, и высоту каблука, и плотность колготок. Но все-таки вольностей с перьями в банке себе не позволишь. Как можно выделиться, не нарушая правил?
- Да, сейчас у нас рабочих мест, где это все настолько строго, мне кажется, нет. А в связи с пандемией многие офисные работники вообще ушли в домашние конторы и не вернулись. Так что да, эти границы в одежде немножко смылись. Поэтому тут можно посоветовать какой-то яркий цвет, но все-таки пастельных оттенков. Во всяком случае в женской одежде допустимы классические костюмы более смелых цветов, чем черные и серые. Можно надеть что-то интересное. Хотя в перьях, конечно, в такое место не придешь.
- Куда ты посоветуешь относить еще хорошие, но надоевшие вещи, которые жалко отдавать на переработку? Продать или отдать где можно быстро и не заморачиваясь?
- В каждом районе города есть сейчас так называемые «блошки» или кирбукасы, где можно арендовать штангу. Обычно на месяц. Если у тебя нет достаточного количества вещей, чтобы занять целую штангу, можно это сделать вместе с подругами или родственниками. Мы так делали - снимали штангу на двоих или на троих. Приносишь свои вещи и за месяц их кто-то купит.
Что-то можно попробовать продать через интернет. Тут немножко сложнее, потому что нужно запастись хорошими фотографиями вещи. Некоторые платформы просят прислать фотографию вещи на себе. То есть хотят видеть, как это выглядит на человеке, а не просто на вешалке. Иногда надо какие-то мерки снять. То есть это может быть чуть дольше, чем просто снять штангу и привезти в конкретное место десять вещей на продажу.
Даже на Фейсбуке неплохо продаются. Можно продать на базаре рядом с Балтийским вокзалом. Сейчас открылось еще такое место в «Стокмане». Такие места постоянно появляются. Ну, и я, например, свои хорошие вещи продаю через Instagram. У меня просто достаточное такое количество подписчиков. Тоже можете попробовать.
Полезные ссылки, явки
Купить/продать онлайн
Marketplace в Facebook
https://www.yaga.ee/
Сходить и пощупать вещи
Однодневные блошиные рынки. Раз в году в мае такое устраивает Basaar на рынке Balti Jaam.
Из плюсов - там хорошая реклама, большая проходимость и возможность продать за один день вещей больше чем за месяц.
Из минусов - надо продавать самой, но если позвать подруг, то это даже весело.
facebook.com/thebasaar
basaar.ee
yaga.ee/kleidipuhvet
riisaikel.ee теперь они ещё и в Stockmann открылись
kalamajabasaar.ee
Kirbukas P48
- Последний вопрос, пожалуй. Как не накупить лишнего на распродаже?
- Я думала: как на самом деле удержаться? Ведь приходишь на распродажу и тебе сразу сразу всего хочется. У меня есть «правило трех суток». Оно относится не только к одежде, кстати, а к любым вещам. Вот ты увидела вещь и тебе кажется, что она тебе нужна. Значит, надо с этой мыслью походить трое суток. Если все 72 часа ты к ней мысленно возвращаешься, твоя уверенность не ушла, вещь тебе по-прежнему нужна, тогда нужно за ней вернуться.
Ну, и конечно, не стоит шататься по распродажам, если у тебя есть предрасположенность к шопоголизму. Отправляясь на распродажу, нужно заглянуть в свой гардероб. Нужно освежить память, понять, что вообще у тебя есть и что тебе действительно нужно докупить.
Если куда-то идешь, что хорошо бы составлять списки, чтобы не сбиваться с пути. Ну и если сомневаетесь, то тоже не покупать вещь сразу, а оставлять себе пару дней на то, чтобы подумать.
Не покупайте слишком экстравагантные вещи. Во-первых, далеко не каждый умеет их носить. Большинству людей с яркими и экстравагантными вещами надо быть немножко осторожнее. Нужно понимать, насколько они подходят к твоему типажу и к тому, гардеробу, который уже есть. А то бывает кажется «ой, какая классная вещь! Возьму!». А потом ты понимаешь, что к этой вещи тебе придется купить еще, например, пять вещей, чтобы как-то ее в свой гардероб вписать.