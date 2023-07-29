Интервью ⟩ Стилист: чтобы не покупать ненужное, стоит пользоваться «правилом трех суток»

- Последний вопрос, пожалуй. Как не накупить лишнего на распродаже?

- Я думала: как на самом деле удержаться? Ведь приходишь на распродажу и тебе сразу сразу всего хочется. У меня есть «правило трех суток». Оно относится не только к одежде, кстати, а к любым вещам. Вот ты увидела вещь и тебе кажется, что она тебе нужна. Значит, надо с этой мыслью походить трое суток. Если все 72 часа ты к ней мысленно возвращаешься, твоя уверенность не ушла, вещь тебе по-прежнему нужна, тогда нужно за ней вернуться.

Ну, и конечно, не стоит шататься по распродажам, если у тебя есть предрасположенность к шопоголизму. Отправляясь на распродажу, нужно заглянуть в свой гардероб. Нужно освежить память, понять, что вообще у тебя есть и что тебе действительно нужно докупить.

Если куда-то идешь, что хорошо бы составлять списки, чтобы не сбиваться с пути. Ну и если сомневаетесь, то тоже не покупать вещь сразу, а оставлять себе пару дней на то, чтобы подумать.