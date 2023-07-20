SEB отключил функцию банковских переводов в своих банкоматах

SEB, являющийся вторым по величине банком Эстонии, отменил возможность совершения банковских переводов через свои банкоматы, передает Rus.ERR.
«SEB переводит свои банкоматы на новую и более современную систему, и поскольку потребность в осуществлении платежей через банкоматы существенно уменьшалась из года в год, мы закрыли соответствующую функцию в банкоматах с 17 июля», - сообщила руководитель проектов в сегменте частных клиентов SEB Виктория Ткач.
Она посоветовала клиентам пользоваться в дальнейшем другими альтернативами, такими как платежи через интернет-банк или на клиентских компьютерах в конторах SEB, договор на регулярную оплату заказанных в банк электронных счетов или договор постоянного поручения на регулярные переводы фиксированных сумм.
Ткач добавила, что в случае необходимости клиенты, которые привыкли совершать переводы через банкоматы, могут обратиться в контору SEB, где им разъяснят альтернативные возможности и помогут оформить договоры.
Представитель Swedbank Мартин Кырв сообщил ERR, что в Swedbank по-прежнему можно совершать платежи через банкоматы, однако для этого платеж должен быть предварительно сохранен в списке определенных платежей.