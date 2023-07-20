Российская армия активизировалась на Купянском и Лиманском направлениях. Способна ли она на крупную операцию?

«Они ждут подходящего момента»

В понедельник, 17 июля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия стянула к границе Луганской и Харьковской областей более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, 555 артиллерийских систем, 370 ракетных установок залпового огня - «свои лучшие десантные и мотопехотные подразделения, резервистов из БАРС, территориальные войска, ЧВК, "Шторм-Z" - с целью перейти в наступление и прорвать украинскую оборону».

На тот момент российская армия уже как минимум десять дней вела активные наступательные действия в направлении Купянска, а попытки ликвидировать или хотя бы оттеснить угрожающий Кременной, Северодонецку, а теперь и Бахмуту Северский выступ ВСУ не прекращала ещё с прошлого года.

О сосредоточении крупной российской группировки на Купянском и Лиманском направлениях было известно ещё задолго до выступления Череватого. Примерно так же, даже несколько выше, оценивали её численность украинские военные эксперты, в частности, хорошо осведомлённый о составе и техническом оснащении воюющих сторон Константин Машковец.

Он отмечает не только высокую концентрацию российских войск в 120-километровой полосе (почти тысяча солдат на один километр фронта - по нынешним временам, это довольно много), но и большое количество бронетехники, прежде всего танков, что говорит о наступательной конфигурации.