Фото ⟩ Тысячи новобранцев начали службу в Силах обороны

Гарнизоны 1-й пехотной бригады эстонской дивизии в Тапа и Йыхви приняли пополнение более чем в 1100 человек. К занятиям во 2-й пехотной бригаде дивизии приступили почти 340, в батальоне штаба и связи более 100, а в артиллерийском батальоне около 140 призывников.

Вдобавок почти 130 солдат влилось в состав батальона логистики. После прохождения базового курса подготовки их распределят по четырем направлениям обеспечения логистики дивизии: транспорт, специальная техника, управление и обслуживание.

Чуть менее 50 солдат приступило к службе тыла. По окончанию первоначальной подготовки они продолжат службу в батальоне обеспечения, который отвечает за логистику на складах и перевозки. К Силам специальных операций присоединилось почти 40 бойцов, в их числе две девушки. Почти 120 призывников начали службу в военно-морских силах Эстонии, сотня солдат пришла служить в Командовании киберобороны, а в военной полиции Караульного батальона – еще 150 человек.

В общей сложности срочную службу начало более 2200 молодых людей, в их числе 36 девушек.

В первую очередь новобранцы освоят в ходе курса базовой подготовки индивидуальные навыки, которыми должен обладать каждый солдат. В их число входят самые элементарные и необходимые знания от умения обращаться с оружием и до знания законодательства, а также оказания первой помощи.

После базового курса солдата солдат разделят на два потока: одни пойдут учится на младших командиров, а другие получат подготовку водителей. Эта часть службы продлится до конца декабря, затем бойцов распределят по подразделениям, в которых им предстоит провести время до ухода в запас.

Новобранцы июльского призыва служат одиннадцать месяцев, из них вырастают будущие командиры, специалисты и водители. В ходе службы солдаты получают базовое представление о государственной обороне и учатся действовать в команде как единое целое.