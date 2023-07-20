В Эстонии обнаружена африканская чума свиней: в зоне эпидемии введены ограничения

Первое оповещение о заболевании свиней и подозрении на эпидемию на ферме поступило в PTA 19 июля. «Результаты лабораторного исследования, подтверждающие обнаружение возбудителя африканской чумы свиней, получены сегодня (четверг - прим.ред.). Из-за эпидемии все содержащиеся на ферме свиньи будут убиты, поскольку лечения от этой болезни не существует», - пояснила руководитель Лыунаского отделения PTA Инге Сааво. Затем PTA организует полную дезинфекцию помещений фермы, после чего возможно повторное заселение помещений свиньями через определенный промежуток времени. Можно подать ходатайство на компенсацию за убитых свиней.

«В десятикилометровой запретной зоне вокруг фермы нет других свиноферм», - заверила Сааво.

Департамент обращает внимание всех на то, что на территорию очага заболевания могут входить только уполномоченные PTA лица. Риски для эстонского свиноводческого хозяйства можно снизить ответственным поведением.

Движение вокруг фермы может быть нарушено, поэтому департамент приносит извинения за неудобства.

АЧС не заразна для других видов животных и людей, но они могут передавать заболевание.

Вирус передается больным животным, также возбудитель может распространяться через зараженные транспортные средства, одежду, обувь, оборудование и т. д., если они не были продезинфицированы.

Основные симптомы АЧС:

температура более 40°С

потеря аппетита, вялость, синеватая кожа

кашель, затрудненное дыхание

синяки на коже, пятна на ушах

воспаление глаз