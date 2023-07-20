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В Таллинне прошел пикет против автоналога

rus.postimees.ee
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В четверг на парковке перед общим зданием министерств в Таллинне партия «Отечество» организовала пикет против автомобильного налога. Участники размахивали плакатами и размещали таблички на стекла припаркованных у министерства машин.

В акции приняли участие несколько десятков членов партии, в том числе депутаты Рийгикогу Рийна Солман и Урмас Рейнсалу.

В среду министерство финансов предложило две возможные модели автоналога. Ожидается, что они принесут в государственную казну 120 миллионов евро в год, а расходы автовладельцев увеличатся на десятую часть.

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