В Таллинне прошел пикет против автоналога

В акции приняли участие несколько десятков членов партии, в том числе депутаты Рийгикогу Рийна Солман и Урмас Рейнсалу.

В среду министерство финансов предложило две возможные модели автоналога. Ожидается, что они принесут в государственную казну 120 миллионов евро в год, а расходы автовладельцев увеличатся на десятую часть.