Не прошло и двух лет. Российских гимнасток допустили до международных соревнований

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Любой спортсмен, желающий получить статус нейтрального, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, он получит такой статус. Спортсмены, получившие его, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года», — заявили в организации.