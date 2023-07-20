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Не прошло и двух лет. Российских гимнасток допустили до международных соревнований

rus.postimees.ee
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Алина Кабаева, иллюстративное фото.
Алина Кабаева, иллюстративное фото. Фото: Giuseppe Cacace

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о том, что разрешила с 1 января 2024 года допустить спортсменов из России и Беларуси до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Для этого придется соблюсти ряд жесточайших требований.

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Любой спортсмен, желающий получить статус нейтрального, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, он получит такой статус. Спортсмены, получившие его, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года», — заявили в организации.

4 марта 2022 года из-за военного вторжения РФ в Украину FIG отстранила спортсменов из России и Беларуси от соревнований.

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