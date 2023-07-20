Не прошло и двух лет. Российских гимнасток допустили до международных соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила о том, что разрешила с 1 января 2024 года допустить спортсменов из России и Беларуси до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Для этого придется соблюсти ряд жесточайших требований.
«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.
Любой спортсмен, желающий получить статус нейтрального, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, он получит такой статус. Спортсмены, получившие его, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года», — заявили в организации.
4 марта 2022 года из-за военного вторжения РФ в Украину FIG отстранила спортсменов из России и Беларуси от соревнований.