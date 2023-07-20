Bolt о налоге: меньше машин в городах - разумная идея

Консультант Bolt по коммуникациям Катриин Лооренц рассказала BNS, что за последние двадцать лет в Эстонии тренд на покупку автомобилей взлетел с рекордной скоростью, и чтобы изменить тенденцию, необходимо пересмотреть действующую политику.

«Мы рады, что проект закона о налоге на автомобили, который казался теоретической возможностью, обрел более конкретную форму. Это хорошая отправная точка для общественного обсуждения. Мы будем следить за ним с интересом. Мы не спешим оценивать ту или иную модель налога на транспортные средства», – сказал она.

По словам Лооренц, меньше автомобилей в городах – разумная идея, а налог на автомобили – один из возможных способов подтолкнуть людей к более экологичным транспортным решениям. «Личный автомобиль стоит на стоянке 95 процентов времени, и им в основном управляет один человек. Помимо выбросов, это неэффективное использование городского пространства – вместо парковок эти же зоны можно было бы использовать для парков, кафе и всего остального, что делает города пригодными для жизни», – говорит Лооренц.

При этом Лооренц заявила, что обсуждаемый налог напрямую влияет и на бизнес-модель Bolt, поскольку водители, предоставляющие услуги вождения на платформе Bolt, также должны будут платить налог на автомобиль.

«В то же время не стоит полагаться только на введение налога, за ним должны последовать другие инициативы. Различные возможности передвижения в городском пространстве следует изучать и систематически развивать в сотрудничестве между государственным и частным секторами. Скутеры, общественный транспорт, услуги по совместному использованию транспортных средств – все это альтернативы личному автомобилю и они дополняют друг друга», – добавил советник Bolt по коммуникациям.

В среду Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для большей части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.