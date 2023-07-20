В Эстонии прошли учения бомбардировщиков США

США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих сил к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, занятия улучшают слетанность союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира.

В ходе занятий сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании c авиабазы Эмари, французские Rafale, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве. Дозаправка эскорта велась с воздушного танкера А330 ВВС Франции.