Передозировка наркотиков: скорая помощь доставила в больницу двух заключенных из Тартуской тюрьмы

По словам советника по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийз Лумисте, в понедельник у двух заключенных закрытого жилого корпуса тюрьмы были заподозрены проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков. Их взяли под медицинское наблюдение.