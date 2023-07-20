В понедельник двое заключенных с подозрением на передозировку наркотиков были доставлены из тартуской тюрьмы в больницу на машине скорой помощи, еще троих медики осмотрели на месте.
Для подписчиков
Передозировка наркотиков: скорая помощь доставила в больницу двух заключенных из Тартуской тюрьмы
По словам советника по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийз Лумисте, в понедельник у двух заключенных закрытого жилого корпуса тюрьмы были заподозрены проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков. Их взяли под медицинское наблюдение.