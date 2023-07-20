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Передозировка наркотиков: скорая помощь доставила в больницу двух заключенных из Тартуской тюрьмы

Андрес Эйнманн
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Машина скорой помощи доставила из тартуской тюрьмы в больницу двух заключенных, которые употребляли наркотики.
Машина скорой помощи доставила из тартуской тюрьмы в больницу двух заключенных, которые употребляли наркотики. Фото: Jürgen Puistaja

В понедельник двое заключенных с подозрением на передозировку наркотиков были доставлены из тартуской тюрьмы в больницу на машине скорой помощи, еще троих медики осмотрели на месте.

По словам советника по связям с общественностью тюремной службы Министерства юстиции Лийз Лумисте, в понедельник у двух заключенных закрытого жилого корпуса тюрьмы были заподозрены проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков. Их взяли под медицинское наблюдение.

Еще троих заключенных медики осмотрели на месте, но не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.

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