Рассматривается два варианта автомобильного налога, оба плохие

Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект (VTK), на основании которого будет установлен налог на моторно-транспортные средства для значительной части транспортных средств в Эстонии. «Эстония – одна из немногих стран, где нет налога на автомобили. В то же время количество транспортных средств на наших дорогах продолжает расти, – пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). – Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду, будь то общее вредное для здоровья загрязнение воздуха, или пробки в городах. Чтобы обеспечить более чистую и устойчивую среду обитания, нам необходимо изменить эту тенденцию, и одним из вспомогательных средств является налоговая политика».