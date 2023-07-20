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Рассматривается два варианта автомобильного налога, оба плохие

Эркки Эрилайд
, журналист
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Идея налога на автомобили благородна: заставить людей отдавать предпочтение более новым, менее загрязняющим окружающую среду автомобилям меньшего размера.
Идея налога на автомобили благородна: заставить людей отдавать предпочтение более новым, менее загрязняющим окружающую среду автомобилям меньшего размера. Фото: Sander Ilvest

В среду Министерство финансов предложило две возможные модели налогообложения автомобилей. Они должны приносить в казну государства 120 миллионов евро в год, но при этом повысят расходы автовладельца на содержание автомобиля до десяти процентов.

Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект (VTK), на основании которого будет установлен налог на моторно-транспортные средства для значительной части транспортных средств в Эстонии. «Эстония – одна из немногих стран, где нет налога на автомобили. В то же время количество транспортных средств на наших дорогах продолжает расти, – пояснил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). – Наш автопарк стареет и загрязняет окружающую среду, будь то общее вредное для здоровья загрязнение воздуха, или пробки в городах. Чтобы обеспечить более чистую и устойчивую среду обитания, нам необходимо изменить эту тенденцию, и одним из вспомогательных средств является налоговая политика».

Регистрационный налог направлен на сокращение числа покупок автомобилей, и чтобы стимулировать склоняться к выбору более экономичных. Ежегодным налогом будет облагаться владение автомобилем, чтобы побудить людей пересмотреть размер своего автопарка и мощность представленных в нем машин, и склонить отдавать предпочтение более экологически чистому и менее дорогому автомобилю.

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