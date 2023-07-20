Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Неизвестные украли строительную бытовку и более тысячи тонн щебня

Кристо Ниглас
Facebook Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

Недавно с улицы Таммисте в Пярну воры украли строительную бытовку, в которой также находились инструменты, а с карьера в волости Ляэнеранна утащили более тысячи тонн щебня.

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), строительная бытовка с инструментами была украдена с улицы Таммисте в период с 19 мая по 10 июля. Ущерб оценивается в 24 000 евро. Полиция возбудила уголовное дело.

Вчера полиция возбудила уголовное дело и по факту кражи строительного щебня из карьера в волости Ляэнеранна. По данным PPA, в период с осени прошлого года по начало июля текущего года из карьера было похищено около 600 кубометров строительного щебня. Учитывая, что кубометр щебня весит примерно 1,7-1,9 тонны, масса похищенного составляет чуть более 1000 тонн. Один самосвал может вместить до 30 тонн щебня. Таким образом, воры увезли более 30 грузовиков щебня.

Ущерб от кражи оценивается в 11 900 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх