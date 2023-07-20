Неизвестные украли строительную бытовку и более тысячи тонн щебня

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), строительная бытовка с инструментами была украдена с улицы Таммисте в период с 19 мая по 10 июля. Ущерб оценивается в 24 000 евро. Полиция возбудила уголовное дело.

Вчера полиция возбудила уголовное дело и по факту кражи строительного щебня из карьера в волости Ляэнеранна. По данным PPA, в период с осени прошлого года по начало июля текущего года из карьера было похищено около 600 кубометров строительного щебня. Учитывая, что кубометр щебня весит примерно 1,7-1,9 тонны, масса похищенного составляет чуть более 1000 тонн. Один самосвал может вместить до 30 тонн щебня. Таким образом, воры увезли более 30 грузовиков щебня.