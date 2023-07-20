«Новости в 7» за 20 июля: протесты против автоналога, отступил ли кризис и на что надеются отельеры, в международный день Шахмат узнаем, кто сможет стать успешным гроссмейстером

Сегодня в выпуске:

- Десятки автовладельцев протестуют против предстоящего автомобильного налога. Наша съёмочная группа побывала на акции протеста.

- Коротко по стране: пособие на замену печей рассчитывают утвердить в первой половине августа, повышшение тарифов на воду в Ида-Вирумаа и водяной смерч в Харьюмаа

- Почти на 10 процентов за последние четыре года снизилась заполняемость отелей в Таллинне. Отступил ли кризис и на что надеются отельеры - узнавала наш корреспондент

- В международный день Шахмат узнаем, популярен этот вид спорта в Эстонии и кто сможет стать успешным гроссмейстером

- Мировые новости: пожары в Греции, стрельба в Новой Зеландии, "камни голода" в Германии, смерч в США и мороженое для капибар в Римском зоопарке

- По морям, по волнам: наш корреспондент прокатилась на сапе и узнала секрет, который спрятан на дне Балтийского моря