Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 июля: протесты против автоналога, отступил ли кризис и на что надеются отельеры, в международный день Шахмат узнаем, кто сможет стать успешным гроссмейстером
Сегодня в выпуске:
- Десятки автовладельцев протестуют против предстоящего автомобильного налога. Наша съёмочная группа побывала на акции протеста.
- Коротко по стране: пособие на замену печей рассчитывают утвердить в первой половине августа, повышшение тарифов на воду в Ида-Вирумаа и водяной смерч в Харьюмаа
- Почти на 10 процентов за последние четыре года снизилась заполняемость отелей в Таллинне. Отступил ли кризис и на что надеются отельеры - узнавала наш корреспондент
- В международный день Шахмат узнаем, популярен этот вид спорта в Эстонии и кто сможет стать успешным гроссмейстером
- Мировые новости: пожары в Греции, стрельба в Новой Зеландии, "камни голода" в Германии, смерч в США и мороженое для капибар в Римском зоопарке
- По морям, по волнам: наш корреспондент прокатилась на сапе и узнала секрет, который спрятан на дне Балтийского моря
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 июля.