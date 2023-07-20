ГАЛЕРЕЯ ⟩ Огромная толпа зрителей, известные артисты и продолжительные овации: стартовала главная гонка страны – Rally Estonia

Первый день ралли начался с пресс-конференции на большой сцене Тартуского ратуши, где знакомый всем фанатам ралли голос WRC Ребекка «Бекс» Уильямс взяла интервью у гонщиков, а также у капитанов команд.

Среди прочего, Бекс поинтересовалась, может ли Оливер Сольберг, владеющий шведским, норвежским, английским и французским языками, говорить и на эстонском. «Отть меня не учил, поэтому, к сожалению, я не говорю по-эстонски», - ответил Сольберг.

Спортивный директор промоутера WRC Петер Туль в начале ралли сказал, что, хотя Отту Тянаку сегодня не повезло, на болельщиках ралли лежит большая ответственность. «Ваша задача - присутствовать на трассе до конца недели и поднимать ему настроение», - сказал Туль.

Организатор Rally Estonia Урма Аава сказал болельщикам, что надеется увидеть их на трассе, болеющих за своих. «Из собственного опыта могу сказать, что в ралли ничего не решено, пока не упадет клетчатый флаг», - подбодрил он болельщиков.

Перед тем как на подиум вышли гонщики, на сцене выступили Алика, Nublu и 5minust.

Далее под продолжительные овации на подиуме появились Отть Тянак и Мартин Ярвеоя на своей машине Ford, в которой сегодня утром была произведена замена двигателя. За это эстонская команда получила пятиминутный штраф.

На пресс-конференции Тянак признался, что со вторника находился под давлением и чувствовал себя уставшим. «Несколько очков еще возможно получить, поскольку впереди длинный уик-энд», - сказал он.