Расследование ⟩ Производитель танков Leopard 2 продолжает работать в России?

Оно обратилось за разъяснениями к Rheinmetall и получило ответ, что в рамках этого контракта поставки осуществлялись «гражданским клиентам в России» - с марта 2018 по июль 2019 из Германии, а до 2021 года через дочернюю фирму в Канаде. «Это уже не первый раз, когда Rheinmetall заявляет, что поставлял продукцию, которую можно использовать в военных целях, только для гражданских нужд, - констатирует Business Insider. – Как именно гарантировалось использование в гражданских целях, остается неясным».

Запчасти для грузовиков шли до середины 2023 года

Такой же вопрос порождает и второе направление журналистского расследования: поставки в Россию запасных частей для грузовиков, осуществленные другой дочерней компанией концерна - MS Motorservice. Журналисты Business Insider пишут, что обнаружили в банке данных компании ImportGenius, собирающей информацию о глобальных экспортно-импортных потоках, более 2000 (двух тысяч) партий, отправленных в Россию с февраля по октябрь 2022. Rheinmetall ответил на запрос, что не поставлял эти запчасти напрямую, а только предоставил их клиенту, который сам обеспечил их импорт и их гражданское использование. Последнее предоставление товара произошло в июне 2022, утверждает концерн.