Нарвская ратуша нашла арендаторов для ресторана, но говорить о конкретных планах еще рано

«Подволоцкий умеет работать с городом. Он долгое время кормил городские школы, арендовал помещения в спорткомплексе, у него есть несколько точек общественного питания. Он умеет считать деньги, а еще знает, что нужно городу и что нужно клиенту», - прокомментировал новость бизнесмен Сергей Горлач, который поначалу скептически был настроен по поводу поиска рестораторов в здание ратуши.

И на то были причины - изначально цена аренды была сильно выше, поэтому на первые два конкурса не поступило ни одной заявки. Подволоцкий считает, что действующие на нарвском рынке предприятия питания уже имеют свою нишу и сегодня вкладываться в новую точку питания - дело очень рискованное.

«Эти помещения нуждаются в серьезных финансовых вложениях в условиях повышенных требований при согласовании проекта и внутреннего дизайна. Не каждый предприниматель готов сейчас к таким рискам», - сказал Анатолий.

Действительно, помещение на цокольном этаже имеет ряд особенностей, которые будет необходимо учесть при открытии ресторана.

«Очень многие, кто разбираются в этом бизнесе, обращали внимание, что там мало возможностей для готовки. Там мало розеток, нет специального помещения для кухни, там просто есть помещение, куда можно поставить столы», - пояснил Горлач.