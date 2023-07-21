Нарвская ратуша нашла арендаторов для ресторана, но говорить о конкретных планах еще рано

Отличная новость для любителей есть вне дома - нарвская городская ратуша наконец-то нашла арендаторов для ресторана и кафе, расположенных в здании. Аукцион выиграли OÜ Narva Catering и MANN GRUPP OÜ. Только говорить о конкретных планах пока рано, утверждает владелец MANN GRUPP Анатолий Подволоцкий.
В конце мая было объявлено о предстоящих торгах. На аукцион была выставлена аренда двух помещений для общественного питания в нарвской ратуше. Первое помещение находится на цокольном этаже и имеет площадь 461,20 м², второе - на первом этаже и его площадь равна 53,4 м².
Участник OÜ Narva Catering успешно приобрел аренду помещения на первом этаже за 80 евро в месяц. Компания MANN GRUPP OÜ выиграла аукцион на аренду подвала на цокольном этаже по цене 1100 евро в месяц. Руководителем MANN GRUPP OÜ является предприниматель Анатолий Подволоцкий. MANN GRUPP OÜ и OÜ Narva Catering между собой юридически никак не связаны.
Анатолий считает, что в условиях экономического кризиса и других событий, происходящих в мире, открытие любого бизнеса - это рискованный и трудно прогнозируемый шаг. Особенно, когда это касается сферы ресторанного бизнеса.
«Да, из новостей сейчас постоянно узнаешь, что закрываются рестораны с большим опытом работы. И, тем не менее, мы приняли решение участвовать в конкурсе. Сфера эта интересная и даёт много возможностей для творчества и новых идей. Немаловажную роль в этом решении сыграло, конечно, само место – ратуша. Для нас это не только вызов, но и возможность сделать место притягательным для жителей и гостей города. Хотя, конечно, мы понимаем и всю долю ответственности», - поделился мыслями Подволоцкий.
Владелец MANN GRUPP OÜ является бизнесменом уже много лет, в сфере ресторанного бизнеса опыта у Подволоцкого тоже немало - именно ему принадлежит ресторан Narova Grill и кафе Oma.
«Подволоцкий умеет работать с городом. Он долгое время кормил городские школы, арендовал помещения в спорткомплексе, у него есть несколько точек общественного питания. Он умеет считать деньги, а еще знает, что нужно городу и что нужно клиенту», - прокомментировал новость бизнесмен Сергей Горлач, который поначалу скептически был настроен по поводу поиска рестораторов в здание ратуши.
И на то были причины - изначально цена аренды была сильно выше, поэтому на первые два конкурса не поступило ни одной заявки. Подволоцкий считает, что действующие на нарвском рынке предприятия питания уже имеют свою нишу и сегодня вкладываться в новую точку питания - дело очень рискованное.
«Эти помещения нуждаются в серьезных финансовых вложениях в условиях повышенных требований при согласовании проекта и внутреннего дизайна. Не каждый предприниматель готов сейчас к таким рискам», - сказал Анатолий.
Действительно, помещение на цокольном этаже имеет ряд особенностей, которые будет необходимо учесть при открытии ресторана.
«Очень многие, кто разбираются в этом бизнесе, обращали внимание, что там мало возможностей для готовки. Там мало розеток, нет специального помещения для кухни, там просто есть помещение, куда можно поставить столы», - пояснил Горлач.
Также Сергей высказал предположение, что Подволоцкий захочет перенести концепцию ресторана Narova Grill в ратушу, и тогда может возникнуть другая проблема. «Подволоцкий в своем ресторане для приготовления мяса использует специальную печь с открытыми углями, из такой печи будет идти сильный дым. Важно заранее знать, справится ли с этим вентиляция ратуши».
Подволоцкий добавил, что вызовом станет и обязанность нанимателя составить окончательный рабочий проект для помещения ресторана, который должен быть согласован с основным проектом реконструкции Ратуши, Департаментом архитектуры и городского планирования и инспектором по защите памятников старины.
«Довести помещения до "окончательной готовности" и получить разрешение на эксплуатацию – обязанность нанимателя по условиям конкурса. Мы готовы это делать, но надеемся на сотрудничество с городом», - отметил Анатолий.
Поскольку Подволоцкий пока не говорит о своих планах более конкретно, жителям Нарвы остается только гадать, что их ожидает в новом ресторане. Но можно быть уверенным, что предприниматель настроен серьезно. «Думаю, это наша общая с городом цель – открыть хороший ресторан в ставшей уже нарвской жемчужиной ратуше», - заявил Анатолий.