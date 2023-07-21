Недавно Нарвский музей попал в ленты новостей, попросив у государства денег на покрытие целевых расходов. Негативный повод, как известно, лучший повод - есть за что зацепиться. После того, как директор музея Мария Сморжевских-Смирнова ответила на популярный вопрос: «Где деньги?», Rus.Postimees поговорил с ней о том, как ее огромное хозяйство собирается действовать в условиях, буквально приближенных к боевым.

- Дотации со стороны города и государства, а также доходы самого музея, которые формируются от продажи наших услуг – билетов, экскурсий, мероприятий, аренды и тех новаций, которые мы начали внедрять на фоне ковида. Дотаций недостаточно, и это нормально. Конечно, турист из России приезжал еще в прошлом году. Скрывать это незачем. До начала полномасштабной войны Нарвский музей был ориентирован на приграничное сотрудничество, на туристические потоки. Граница закрывалась постепенно, инерция работала. Ехали не только россияне, но и транзитные американские и азиатские группы, не говоря уже о европейских.