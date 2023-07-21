Убитый горем Тянак: это был хороший удар по яйцам

На первом заезде тестовых гонок Тянак на 1,1 секунды был быстрее своего главного соперника Калле Рованперя (Toyota), но после гонки дал журналистам путаный, но вселяющий беспокойство комментарий. Так, стало понятно, что проблема могла быть связана с двигателем Ford Puma Rally1.

После теста он направился прямо в ремонтный бокс. В команде M-Sport подтвердили, что проблема была в двигателе, но, видимо, другого пути решения, кроме замены силового агрегата, не было. Однако по правилам это означает пятиминутный штраф, из-за чего Тянаку невозможно занять высокое место в таком быстром ралли, как «ралли Эстония».

«У нас не было выбора, кроме как заменить двигатель. Мы можем сделать это по правилам, но это означает штрафное время. Это очень расстраивает. Наверное, худшее начало ралли, которое могло быть. Но мы уже находимся в такой ситуации», — сказал руководитель команды Ричард Милленер.

После вечернего первого заезда Тянак дал комментарий журналисту WRC в прямом эфире: «Сказать особо нечего. Я бы сказал, что чем дольше длился день, тем больнее он становился. Становится все больнее. Наши шансы на титул чемпиона мира уже накануне висели на волоске, особенно учитывая наши выступления в этом сезоне. Мы много работали для этих двух гонок, но... Это был настоящий удар по яйцам. Посмотрим, что будет дальше».