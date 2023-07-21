«Вагнер» уже недалеко от границы с Польшей, а контроля на границе с Россией больше нет. Главное в Беларуси за неделю

Из его слов можно сделать вывод, что наемников ждут новые поездки в страны Африки, не исключил он и того, что бойцы еще вернутся в Украину, хотя и не в скором времени.

20 июля стало известно, что наемники «Вагнера» проводили занятия для «территориальной обороны» в Солигорске (в 135 км южнее Минска) - при полном содействии областных чиновников и военных.

КПП на автомобильной границе с Россией больше нет

19 июля издание «Зеркало» сообщило, что на автомобильной границе с Россией с белорусской стороны больше нет пограничного контроля. Он исчез без официальных объяснений.

Об установке КПП на автотрассах по пути из Беларуси в Россию стало известно в начале мая 2023 года. Вскоре появились сообщения сначала об очередях, а затем и о личном досмотре граждан, который ничем не отличался от милицейского внутри страны. У людей в телефонах искали подписки на запрещенные телеграм-каналы и оппозиционные высказывания в личных переписках.

Известны несколько случаев, когда в телефонах у проходивших границу находили платежи для оппозиционных организаций за пределами Беларуси. В этом случае граждан отпускали, но под условие: нужно было перечислить такую же сумму, например, детскому дому, а платежный документ отнести в управление КГБ по месту жительства.