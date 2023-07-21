Три эстонских клуба вылетели из Лиги конференций УЕФА

Продолжит лишь «Флора», которая вылетела из квалификации Лиги чемпионов в Лигу конференций.

С самыми большими надеждами вышла накануне на домашний матч команда Пайде, сумевшая на Фарерских островах сыграть вничью с «Б-36». Одним из преимуществ команды Пайде было то, что теперь они играли дома на натуральном покрытии — неделей ранее фарерские футболисты играли на привычном для них искусственном покрытии. В основное время забить голы не удалось, в овертайме гости забили два гола, итоговый счет 2:0.

Не лучше дела обстояли у «Левадии» и «Транса». Они должны были наверстать упущенное в первых матчах, но уже в начале повторных встреч начали проигрывать, и ситуация только ухудшилась.

Нарвский «Транс» в первом матче проиграл ереванскому «Пюнику» со счетом 0:2, а сейчас проиграл со счетом 0:3.

«Левадия» в гостях проиграла словацкой «Жилине» со счетом 1:2, дома счет остался тем же, по итогам двух матчей 2:4.