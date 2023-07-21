Президент армянского клуба возмущен тем, что игроков с российскими паспортами не пустили в Эстонию

Президента армянского клуба «Пюник» Артур Согомонян предложил решение, согласно которому европейские игры не должны были бы проводиться в таких странах.
Ереванский «Пюник» обыграл эстонский клуб «Нарва Транс» со счетом 2:0 в стартовом матче первого предварительного раунда Лиги конференций. Накануне ответного матча членов ереванской команды с российскими паспортами не пустили в Эстонию. Среди них оказались российский полузащитник Михаил Коваленко и два тренера клуба «Пюник».
«На мой взгляд, нарушается важнейший принцип спорта — честность соревнований. В Эстонию не попали три человека. Получается, что в Швецию не могут поехать два человека: ключевой игрок и помощник тренера. Для нас это большая проблема, потому что они важнейшие люди в команде. Особенно, если мы выйдем в следующий тур», — пожаловался Согомонян российскому изданию «Чемпионат».
Если потеря помощника главного тренера не является самой большой проблемой, то 28-летний полузащитник Михаил Коваленко является игроком стартового состава.
«Коваленко уже несколько лет играет в Армении и является нашим основным игроком. Мы пытались что-то сделать, и мы пробовали в прошлом году. Насколько я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща», - сказал президент.
Он предложил решение:
«Если УЕФА не может гарантировать участие более сильных игроков в определенных матчах, то необходимо потребовать, чтобы игры проходили в странах, где команды могут участвовать в полном составе. На данный момент принцип справедливости нарушается на каждом спортивном соревновании, особенно на евроиграх», - сказал Согомонян. По его словам, из-за этого матчи евросерии не должны проводиться в Эстонии и Швеции.