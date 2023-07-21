Президент армянского клуба возмущен тем, что игроков с российскими паспортами не пустили в Эстонию

Ереванский «Пюник» обыграл эстонский клуб «Нарва Транс» со счетом 2:0 в стартовом матче первого предварительного раунда Лиги конференций. Накануне ответного матча членов ереванской команды с российскими паспортами не пустили в Эстонию. Среди них оказались российский полузащитник Михаил Коваленко и два тренера клуба «Пюник».

«На мой взгляд, нарушается важнейший принцип спорта — честность соревнований. В Эстонию не попали три человека. Получается, что в Швецию не могут поехать два человека: ключевой игрок и помощник тренера. Для нас это большая проблема, потому что они важнейшие люди в команде. Особенно, если мы выйдем в следующий тур», — пожаловался Согомонян российскому изданию «Чемпионат».

Если потеря помощника главного тренера не является самой большой проблемой, то 28-летний полузащитник Михаил Коваленко является игроком стартового состава.

«Коваленко уже несколько лет играет в Армении и является нашим основным игроком. Мы пытались что-то сделать, и мы пробовали в прошлом году. Насколько я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща», - сказал президент.

Он предложил решение: