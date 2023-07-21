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АНАЛИЗ ⟩ От автомобильного налога пострадают все, но правительство пытается бросить по косточке каждому

Микк Салу
, журналист
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«Отечество» организовало пикет против введения автомобильного налога.
«Отечество» организовало пикет против введения автомобильного налога. Фото: Madis Veltman

Автомобильный налог полон противоречий, и это даже не упрек, эти противоречия есть и в других странах. В конечном итоге преодолеть их не удается, так как правительство пытается решить несколько противоречивых задач одновременно: устойчивость против справедливости, город против села, экология против мобильности. Некоторые компоненты эстонского налогового плана приведут к тому, что бедные будут субсидировать богатых, с помощью каких-то еще попытаются это смягчить и переложить бремя на богатых. А в целом не удастся ни то, ни другое. 

В министерстве представили два варианта автомобильного налога, которые сами они называют «широким» и «узким». Оба варианта должны принести в бюджет страны 120 миллионов евро в год. «Узкий» вариант будет состоять из трех компонентов: базовой составляющей, возраста автомобиля и выбросов CO2. В случае «широкого» варианта учитываются также масса и мощность автомобиля. Минимум, который необходимо заплатить за каждое транспортное средство (включая мотоциклы), составляет 300 евро регистрационного налога и 30 евро ежегодного налога.

За новую миниатюрную Škoda Fabia придется заплатить 950 евро регистрационного налога и 148 евро ежегодного налога по «широкой» схеме налогообложения. Для «узкой» версии эти сборы составят 858 и 58 евро соответственно. Для нового полностью электрического Porsche Taycan по «широкой» версии нужно будет заплатить 1000 евро регистрационного и 240 евро ежегодного налога, а по «узкой» - 300 и 30 евро соответственно.

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