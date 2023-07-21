Автомобильный налог полон противоречий, и это даже не упрек, эти противоречия есть и в других странах. В конечном итоге преодолеть их не удается, так как правительство пытается решить несколько противоречивых задач одновременно: устойчивость против справедливости, город против села, экология против мобильности. Некоторые компоненты эстонского налогового плана приведут к тому, что бедные будут субсидировать богатых, с помощью каких-то еще попытаются это смягчить и переложить бремя на богатых. А в целом не удастся ни то, ни другое.
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АНАЛИЗ ⟩ От автомобильного налога пострадают все, но правительство пытается бросить по косточке каждому
В министерстве представили два варианта автомобильного налога, которые сами они называют «широким» и «узким». Оба варианта должны принести в бюджет страны 120 миллионов евро в год. «Узкий» вариант будет состоять из трех компонентов: базовой составляющей, возраста автомобиля и выбросов CO2. В случае «широкого» варианта учитываются также масса и мощность автомобиля. Минимум, который необходимо заплатить за каждое транспортное средство (включая мотоциклы), составляет 300 евро регистрационного налога и 30 евро ежегодного налога.