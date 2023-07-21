АНАЛИЗ ⟩ От автомобильного налога пострадают все, но правительство пытается бросить по косточке каждому

Автомобильный налог полон противоречий, и это даже не упрек, эти противоречия есть и в других странах. В конечном итоге преодолеть их не удается, так как правительство пытается решить несколько противоречивых задач одновременно: устойчивость против справедливости, город против села, экология против мобильности. Некоторые компоненты эстонского налогового плана приведут к тому, что бедные будут субсидировать богатых, с помощью каких-то еще попытаются это смягчить и переложить бремя на богатых. А в целом не удастся ни то, ни другое.