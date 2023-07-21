После Праздника песни и танца в Эстонии подскочила заболеваемость коронавирусом

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 120 новых случаев заражения COVID-19, что на 21,2% больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья.

«Увеличение общего количества случаев заболевания, вероятно, связано с проведением молодежного Праздника песни и танца», - говорится в эпидемиологическом обзоре ведомства.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 30 пациентов (неделей ранее 11) с коронавирусом: 13 пациентов, или 43,4% всех госпитализированных, попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.