В Эстонии число получателей международной защиты за один год выросло на 4480 процентов

Бюллетень, опубликованный онлайн и в бумажной формате, освещает широкий спектр миграционных тем: эмиграцию и репатриацию эстонцев, а также иммиграцию и эмиграцию граждан третьих стран – и предназначен для широкого круга читателей, как занимающихся вопросами миграции профессионально, так и всех тех, кто хочет получить четкое представление о миграционных вопросах.

"В целом на миграционную статистику 2022 года, несомненно, больше всего повлияло прибытие в Эстонию украинских военных беженцев и введенные в отношении граждан Российской Федерации и Беларуси санкции и ограничения. В связи с военной агрессией России в Украине в 2022 году Европейский союз впервые ввел временную защиту для военных беженцев, и Эстония в том же году предоставила ее 41 639 гражданам Украины. Кроме того, за год число количество получателей международной защиты увеличилось на 4480%: вместо обычных порядка 50 человек международную защиту получили 2107 человек. Большинство получателей международной защиты в 2022 году также были гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, так как покинули Украину до начала военных действий», - добавила Силберг.