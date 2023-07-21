Изменение в законе: увеличатся компенсации по болезни и уходу для родителей маленьких детьми

Сегодня, когда родитель берет отпуск по болезни или по уходу за ребенком, пособие рассчитывается исключительно исходя из суммы дохода, облагаемого социальным налогом в предыдущем году. Это означает, что родитель, который в предыдущем году оставался с ребенком дома и не имел никакого дохода, будет получать пособие по более низкому уровню заработка. В результате поправки доход родителя, облагаемый социальным налогом, сравнивается с пособием на родительский отпуск, и в основу расчета ложится более выгодный для родителя вариант.

По словам министра здравоохранения Сиккут, данная поправка является важным шагом для родителей маленьких детей, которые будут чувствовать себя увереннее в случае болезни их самих или их детей. Согласно действующему сегодня Закону о медицинском страховании (RaKS), родители, заключившие трудовой договор, получают пособие по болезни и уходу за ребенком в размере минимальной заработной платы. Это может существенно отразиться на семейном бюджете, тем более что маленькие дети, привыкая к детскому саду, часто болеют.

Цель представленного законопроекта заключается в том, чтобы создать новую возможность для Кассы здоровья, которая будет выплачивать пособия по болезни и уходу в первый год работы после отпуска по уходу за ребенком либо из налогооблагаемого дохода родителя, либо из суммы компенсации, выплачиваемой родителю во время родительского отпуска, исходя из того, что наиболее выгодно для конкретного человека.

По данным Кассы здоровья, в 2022 году в стране насчитывалось около 11 000 родителей малолетних детей, из них 89% матери. При существующей системе расчета нетрудоспособности они существенно проигрывают в размере пособия по болезни и уходу. «Более справедливая компенсация поможет родителям маленьких детей лучше справиться с ситуацией в первый год пребывания ребенка в детском саду или яслях, когда малыши часто болеют», - добавила Сиккут.