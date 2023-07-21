Обновленный план: Эстония ставит цель стать климатически нейтральной к 2050 году

Министр климата Кристен Михал подписал обновленную рабочую версию государственного плана по энергетике и климату, ставящую значительно более амбициозные цели. Например, к 2050 году Эстония должна стать климатически нейтральной.
Новый климатический план предоставляет Еврокомиссии предварительный обзор целей и мер, которые изменились в этой области после 2019 года. Окончательный обновленный энергетический и климатический план должен быть представлен Еврокомиссии через год. Окончательная версия будет включать дополнения по итогам дебатов по Закону о климате, начавшихся в этом году, в ходе которых также будут установлены промежуточные цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Кроме того, будет обновлен прогноз энергопотребления, лежащий в основе планируемого производства возобновляемой энергии.
По словам Михала, в то время, когда последствия изменения климата все больше ощущаются по всей планете, наша задача - устранить причины изменения климата. «Учащение аномальной жары, засухи и других экстремальных явлений уже стало реальностью во многих точках мира, а прямые и косвенные последствия изменения климата не обошли стороной и Эстонию. Критерием успеха является признание изменений, принятие мер и поиск конкурентных преимуществ в снижении воздействия на окружающую среду», - сказал Михал.
В рабочей версии плана по климату и энергетике (REKK 2030), направленной на обсуждение правительства, обозначены семь направлений: энергетика, транспорт, здания, сельское хозяйство, промышленные процессы, обращение с отходами и землепользование, изменение землепользования и лесной сектор. Планируется 106 мероприятий по достижению обновленных целей и сокращению выбросов парниковых газов.
«Энергетический сектор пока смог больше всего сократить выбросы парниковых газов, и эта тенденция вместе с развитием возобновляемой энергетики должна продолжаться. В последние годы мы значительно увеличили наши амбиции, и цель состоит в том, чтобы к 2030 году полностью покрыть наши потребности в энергии из чистых и доступных источников, - подчеркнул Михал. - На транспорте необходимо увеличить долю устойчивых способов передвижения, еще больше внедрить биометан, обеспечить меры по использованию электроэнергии и водорода, а также направить людей и грузы на железную дорогу. Кроме того, мы должны продолжить и ускорить более энергоэффективную реконструкцию наших жилых домов в сотрудничестве с государственными и частными фондами».
За прошедшие четыре года несколько целей изменились: например, если ранее планировалось сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов по сравнению с 1990 годом к середине века, то нынешнее направление - стать климатически нейтральной страной к 2050 году. В то же время, регулирование совместных усилий Европейского союза также повысило целевой уровень выбросов в эстонском транспорте, малой энергетике, сельском хозяйстве и управлении отходами, а также цель сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ).
В результате внесения этой весной поправок в Директиву об энергоэффективности цели Эстонии в области энергосбережения были ужесточены. Конечное потребление энергии должно снизиться к 2030 году, а потребление первичной энергии должно снизиться на 35 процентов к 2030 году по сравнению с пиковыми значениями последних лет.
В прошлом году с поправкой к Закону об организации энергохозяйства были уточнены цели возобновляемой энергетики, представленные в проекте REKK 2030 вместе с прогнозом производства возобновляемой энергии. Если по предыдущему плану доля возобновляемой энергии в общем конечном потреблении в 2030 году должна была составить 42 процента, то теперь же план нацеливает на 65 процентов. И если до сих пор целью ставилось доведение к в 2030 году производства возобновляемой электроэнергии до 40 процентов общего годового потребления электроэнергии, то теперь цель состоит в том, чтобы к 2030 году покрыть сто процентов общего годового потребления электроэнергии из возобновляемых источников.
Работа над планом продолжится и после того, как он будет представлен Европейскую комиссии. Через год после представления обновленной окончательной версии Основ национальной энергетической политики до 2030 года к 2050 году будут конкретизированы принципы и промежуточные цели, установленные разрабатываемым законом о климате, для достижения климатической нейтральности и адаптации к последствиям изменения климата. Кроме того, корректируется прогноз потребления электроэнергии, лежащий в основе как выбросов парниковых газов, так и прогноза производства возобновляемой энергии, который находится в диапазоне 9,4-13 ТВтч в 2030 году на основе различных текущих оценок.