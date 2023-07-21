Обновленный план: Эстония ставит цель стать климатически нейтральной к 2050 году

За прошедшие четыре года несколько целей изменились: например, если ранее планировалось сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов по сравнению с 1990 годом к середине века, то нынешнее направление - стать климатически нейтральной страной к 2050 году. В то же время, регулирование совместных усилий Европейского союза также повысило целевой уровень выбросов в эстонском транспорте, малой энергетике, сельском хозяйстве и управлении отходами, а также цель сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ).

В результате внесения этой весной поправок в Директиву об энергоэффективности цели Эстонии в области энергосбережения были ужесточены. Конечное потребление энергии должно снизиться к 2030 году, а потребление первичной энергии должно снизиться на 35 процентов к 2030 году по сравнению с пиковыми значениями последних лет.

В прошлом году с поправкой к Закону об организации энергохозяйства были уточнены цели возобновляемой энергетики, представленные в проекте REKK 2030 вместе с прогнозом производства возобновляемой энергии. Если по предыдущему плану доля возобновляемой энергии в общем конечном потреблении в 2030 году должна была составить 42 процента, то теперь же план нацеливает на 65 процентов. И если до сих пор целью ставилось доведение к в 2030 году производства возобновляемой электроэнергии до 40 процентов общего годового потребления электроэнергии, то теперь цель состоит в том, чтобы к 2030 году покрыть сто процентов общего годового потребления электроэнергии из возобновляемых источников.