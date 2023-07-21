В самом центре тартуского района Аннелинна, на парковке рядом с детским садом «Крылли», обосновались незваные гости. Брошенные ржаветь на стоянке автомобили стали местом проживания для людей, не имеющих жилья и не желающих следовать общим правилам приютов для бездомных. В ситуацию вмешивались и полиция, и социальные работники, но для приручения таких «свободных душ» наши законы дают не слишком много возможностей.
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Тартуская полиция бессильна перед асоциалами, обустроившимися в бесхозных автомобилях
В конце улицы Анне, напротив гаражей, находится недоступная для обзора из окон многоквартирных домов автостоянка, на которой стоит около десятка подлежащих утилизации машин. Они превратились в своего рода навесы на колесах, обеспечивающие мягкую мебель и защиту от дождя, куда приходят ночевать все новые и новые незваные гости.