Тартуская полиция бессильна перед асоциалами, обустроившимися в бесхозных автомобилях

В самом центре тартуского района Аннелинна, на парковке рядом с детским садом «Крылли», обосновались незваные гости. Брошенные ржаветь на стоянке автомобили стали местом проживания для людей, не имеющих жилья и не желающих следовать общим правилам приютов для бездомных. В ситуацию вмешивались и полиция, и социальные работники, но для приручения таких «свободных душ» наши законы дают не слишком много возможностей.