Пт, 21.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Молния ударила еще в один дом, пострадал молодой человек

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments
Гроза.
Гроза. Фото: Arvo Meeks

Вчера, 20 июля, в 14:55 в центр тревоги сообщили, что в Пауаствере в волости Пыльтсамаа молния ударила в дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание и чердак были задымлены. Спасатели обнаружили, что молния, по-видимому, ударила в утеплитель дома под оконным водоотливом. Также выяснилось, что из-за удара молнии сместилось бревно наружной стены и выпали из гнезд светильники натяжного потолка.

Кроме того, были повреждены электрические вилки, выключатели, электропроводка и различные электроприборы и электроника, в том числе телевизор, компьютер, музыкальный центр.

Во время грозы в доме находился молодой человек, у которого из-за грохота заложило уши. Он частично потерял слух и жаловался на головокружение. Скорая помощь прибыла для проверки его здоровья. Спасатели убедились в пожарной безопасности здания.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх