Молния ударила еще в один дом, пострадал молодой человек

Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание и чердак были задымлены. Спасатели обнаружили, что молния, по-видимому, ударила в утеплитель дома под оконным водоотливом. Также выяснилось, что из-за удара молнии сместилось бревно наружной стены и выпали из гнезд светильники натяжного потолка.

Кроме того, были повреждены электрические вилки, выключатели, электропроводка и различные электроприборы и электроника, в том числе телевизор, компьютер, музыкальный центр.