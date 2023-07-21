Молния ударила еще в один дом, пострадал молодой человек

Вчера, 20 июля, в 14:55 в центр тревоги сообщили, что в Пауаствере в волости Пыльтсамаа молния ударила в дом.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание и чердак были задымлены. Спасатели обнаружили, что молния, по-видимому, ударила в утеплитель дома под оконным водоотливом. Также выяснилось, что из-за удара молнии сместилось бревно наружной стены и выпали из гнезд светильники натяжного потолка.
Кроме того, были повреждены электрические вилки, выключатели, электропроводка и различные электроприборы и электроника, в том числе телевизор, компьютер, музыкальный центр.
Во время грозы в доме находился молодой человек, у которого из-за грохота заложило уши. Он частично потерял слух и жаловался на головокружение. Скорая помощь прибыла для проверки его здоровья. Спасатели убедились в пожарной безопасности здания.