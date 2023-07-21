День открытых хуторов принес рекорд по количеству посетителей

В проведенном на минувших выходных Дне открытых хуторов по всей Эстонии приняли участие 357 хуторских хозяйств. В общей сложности их посетили около 280 000 человек. Самым активным днем оказалась суббота. Мероприятие проводилось девятый год подряд и принесло рекордное количество посещений.
Активнее всего посещали хутора в Тартуском уезде. Уже по традиции, самым популярным хутором оказалось хозяйство Andre Farm, которое на выходных посетили 6800 человек. Второе место по популярности занял хутор Нопри в Вырумаа (5500 гостей), и третье - зоопарк Risto Ränk Farming на Сааремаа (5000 посещений).
«Я хочу поблагодарить всех фермеров, которые нашли возможность участвовать в мероприятии во время напряженных сенокосных и полевых работ, и открыли людям свои сердца и двери своих ферм. Этот вклад был очень большим и крайне необходимым для устойчивого развития производства продуктов питания», - сказал министр регионального развития Мадис Каллас.
«При посещении фермерских хозяйств целыми семьями с детьми велика вероятность того, что дети и молодежь будут мотивированы к изучению сельской жизни и к приобретению специальностей, связанных с сельским хозяйством. Таким образом, и в будущем у нас будут образованные специалисты, которые помогут поддерживать производство продуктов питания в Эстонии. Поэтому мы определенно хотим и в будущем проводить дни открытых хуторов», - добавил Каллас.
Руководитель проекта Дня открытых хуторов Ингрид Пийрсалу сказала, что несмотря на то, что в минувшие выходные по всей Эстонии было проведено много других интересных мероприятий, на хутора пришло очень много людей. «Подтвердился тот факт, что эстонцы, как правило, летом едут в деревню. Они берут с собой детей и показывают им, как растет картошка и откуда берется молоко. Это приносит радость и доказывает, что связь с землей все еще существует и в сердцах городских эстонцев».
В этом году примерно до пятидесяти хуторов можно было добраться поездом. По словам руководителя отдела коммуникаций Elron Кристо Мяги, возможность посещать фермы на поезде значительно увеличила на минувших выходных количество пассажиров. Если это будет возможно, Elron примет участие в организации Дня открытых хутров и в следующем году.