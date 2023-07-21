День открытых хуторов принес рекорд по количеству посетителей

Активнее всего посещали хутора в Тартуском уезде. Уже по традиции, самым популярным хутором оказалось хозяйство Andre Farm, которое на выходных посетили 6800 человек. Второе место по популярности занял хутор Нопри в Вырумаа (5500 гостей), и третье - зоопарк Risto Ränk Farming на Сааремаа (5000 посещений).

«Я хочу поблагодарить всех фермеров, которые нашли возможность участвовать в мероприятии во время напряженных сенокосных и полевых работ, и открыли людям свои сердца и двери своих ферм. Этот вклад был очень большим и крайне необходимым для устойчивого развития производства продуктов питания», - сказал министр регионального развития Мадис Каллас.

«При посещении фермерских хозяйств целыми семьями с детьми велика вероятность того, что дети и молодежь будут мотивированы к изучению сельской жизни и к приобретению специальностей, связанных с сельским хозяйством. Таким образом, и в будущем у нас будут образованные специалисты, которые помогут поддерживать производство продуктов питания в Эстонии. Поэтому мы определенно хотим и в будущем проводить дни открытых хуторов», - добавил Каллас.

Руководитель проекта Дня открытых хуторов Ингрид Пийрсалу сказала, что несмотря на то, что в минувшие выходные по всей Эстонии было проведено много других интересных мероприятий, на хутора пришло очень много людей. «Подтвердился тот факт, что эстонцы, как правило, летом едут в деревню. Они берут с собой детей и показывают им, как растет картошка и откуда берется молоко. Это приносит радость и доказывает, что связь с землей все еще существует и в сердцах городских эстонцев».