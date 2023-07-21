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Мучения и ругань: после присоединения британцев к эстонской дивизии уровень стресса зашкаливает

Мейнхард Пулк
, журналист
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Если на родине британцы борются с последствиями запущенности в армии, то в Эстонии им приходится приспосабливаться к необычной культуре поведения здешних офицеров. Больше всего конфликтов с главой дивизии Вейко-Велло Пальмом.
Если на родине британцы борются с последствиями запущенности в армии, то в Эстонии им приходится приспосабливаться к необычной культуре поведения здешних офицеров. Больше всего конфликтов с главой дивизии Вейко-Велло Пальмом. иллюстрация: Postimees

На сотрудничество Эстонии и Великобритании в рамках дивизии давит суровая будничная реальность, мешающая реализации общих соглашений. Британцев беспокоит выполнение обещаний, но масло в огонь подливает поведение по сути второго по значимости офицера Сил обороны Эстонии, вызывающее массу риторических вопросов.

Британцы обещали то, чего у них еще не было, напомнил источник, близкий к  принятию решений в сфере гособороны, о договоре, заключенном в конце прошлого года министрами обороны Ханно Певкуром и Беном Уоллесом, по которому Великобритания выделяет бригаду эстонской дивизии.

Беспокойство заключается не в том, смогут ли британцы выполнить свои обязательства, а в сроках. Британцы во главе с бригадным генералом Харрисом уже направили в Эстонию передовой штаб своей бригады, также здесь действует совещательная группа дивизии. Но на днях стороны договорились, что в полном составе британская бригада прибудет в Эстонию на учения только в 2025 году. Связанные со сроками вопросы стали причиной для постоянной фрустрации.

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