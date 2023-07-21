В одном из районов Таллинна видели рысь, людей просят быть осторожными

В пятницу в 7:46 спасателей вызвали в Пыхья-Таллинн, где на улице заметили рысь. На помощь призвали и егерей. Животное сидело между домами Копли, 16 и Копли, 18, а потом убежало.

По словам егерей, речь идет о молодой рыси, которая заблудилась в городе. Она напугана и в настоящий момент прячется от людей, но ближе к ночи, когда стемнеет, может начать движение.