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В одном из районов Таллинна видели рысь, людей просят быть осторожными

Rus.Postimees
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Рысь. Снимок иллюстративный.
Рысь. Снимок иллюстративный. Фото: Ove Maidla/Postimees

Центр тревоги получил сообщение, что в Пыхья-Таллинне по улице бродит рысь.

В пятницу в 7:46 спасателей вызвали в Пыхья-Таллинн, где на улице заметили рысь. На помощь призвали и егерей. Животное сидело между домами Копли, 16 и Копли, 18, а потом убежало.

По словам егерей, речь идет о молодой рыси, которая заблудилась в городе. Она напугана и в настоящий момент прячется от людей, но ближе к ночи, когда стемнеет, может начать движение.

Спасатели просят жителей Пыхья-Таллинна быть внимательными. Если вы заметили животное, не приближайтесь к нему и сразу же звоните по номеру 112.

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