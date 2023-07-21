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МНЕНИЕ ⟩ На угрозы со стороны России концерн Rheinmetall дает самый правильный ответ

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • До войны у Rheinmetall был довольно большой партнерский проект в России
  • Российской воздушной атакой было задето китайское консульство в Одессе
  • Поставленные США кассетные боеприпасы уже используются украинцами против России

МИД России предупредил, что если Rheinmetall построит в Украине свой завод по производству бронетехники, этот объект станет законной мишенью для российской армии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Объявленное вчера Министерством обороны Украины решение объявить суда, курсирующие в Черном море и направляющиеся в российские порты, военными целями, выглядит вполне уместным. С помощью такого давления можно создать какие-то новые возможности для своих позиций в случае начала новых переговоров. Нет смысла рассуждать о том, есть ли у Украины возможность и желание атаковать торговые суда, но Россия должна будет начать рисковать своим военно-морским флотом, чтобы обезопасить морские пути. Это, в свою очередь, открывает перед Украиной возможности атаковать очень чувствительные для России цели. Кроме того, действия самой России мотивируют Украину на атаки на российские порты в Черном море.

В результате очередного удара российской авиации пострадало и здание китайского консульства в Одессе. Китай вчера совершенно сухо и беспристрастно заявил, что в курсе ситуации и занимается безопасностью своего персонала. Как и ожидалось, ни одного критического слова в адрес России публично не прозвучало. Можно предположить, что недовольство прозвучит по закрытым каналам, но нет оснований полагать, что этот инцидент может вызвать большую проблему в отношениях между двумя странами. Китай продолжит в стратегическом плане поддерживать Россию.

Кассетные боеприпасы пошли в дело

Вчера с фронта поступили сообщения о том, что полученные недавно от США кассетные боеприпасы впервые были применены украинской стороной при атаках на российские позиции. Позже эту информацию подтвердил и официальный представитель властей США. Информации о каких-либо прямых результатах применения этих боеприпасов пока нет. В российских соцсетях был опубликован один несколько панический репортаж с места возможного применения такого оружия, но это вполне могла быть и информационная операция. Результаты использования касетных боеприпасов становятся заметными все же через гораздо более длительный период.

Довольно крупные взрывы произошли вчера в Курской и Брянской областях России. Ежедневно на территории России происходят и более мелкие атаки. Каждый день Россия также бомбит села и города вдоль украинско-российской границы. В Одесской области этой ночью также были слышны взрывы, но пока сообщений о сбитых самолетах или же о попаданиях не поступало.

Положение на фронте

На направлении Сватово и Северодонецк российская армия не наносит очень крупных ударов, но по-прежнему оказывает сильное давление на оборону Украины. Поступали сообщения о применении кассетных боеприпасов в северной части региона, где российская армия пытается продвинуться из Сватово в сторону Купянска.

На Бахмутском направлении российская армия попыталась нанести более серьезный контрудар. Попытка была предпринята южнее Бахмута, но потерпела неудачу. Российские контратаки в этом районе в последние недели в значительной степени потеряли свою интенсивность. Возможно, дело в недостатке резервов у России. Однако украинское военное командование отмечает, что сопротивление российской армии в регионе очень сильное, поэтому продвижение украинских сил очень медленное. Но каждый день Украина все-таки достигает определенных успехов.

В районе Донецка продолжаются рутинные российские наступательные действия местного значения, которые по традиции не приносят успеха. В СМИ циркулирует несколько визуальных свидетельств о значительных потерях российской армии в этом районе.

На южном фронте украинским войскам пришлось отражать контрудар российской армии. Российские войска не смогли восстановить свои позиции, но и украинским войскам не удалось добиться значительного прогресса. Жалобы российских солдат на некомпетентность действий их артиллерии стали усиливаться. Вчера движение по Крымскому мосту дважды прерывалось из-за воздушной тревоги. В соцсетях распространилась информация, что это были учения. Во всяком случае, крупных взрывов не последовало.

Rheinmetall

Вчера на крупном складе боеприпасов в Крыму, пострадавшем днем ранее в результате обстрела украинской стороны, продолжились пожары и взрывы. До сих пор неизвестно, какого рода там были складированы боеприпасы и в каком количестве, но атаки с такой мощной серией взрывов, наверное, еще не приходилось видеть в течение этой войны.

Пострадавшие склады располагались в восточной части Крыма, и до сих пор удары украинской стороны не достигали этого района. Теперь, помимо прямых потерь, возникла и совершенно новая ситуация для российской логистики. Если в этой атаке использовались не ракеты, полученные от союзников Украины, а ракеты украинского производства (как предполагают российские «военные блогеры»), то это можно назвать новой ситуацией в войне. Хотя можно предполагать, что у Украины пока нет нового оружия в больших количествах, тем не менее, становится очевидно, что российской армии стало сложнее защищать не только юг Украины, но и Крым.

Интересный обмен мнениями состоялся вчера между немецкой военно-промышленной компанией Rheinmetall и центральной властью России. В заявлении официального представителя МИДа РФ говорится, что если Rheinmetall построит свой завод по производству бронетехники в Украине, то этот объект станет законной целью для российской армии. В ответ генеральный директор Rheinmetall заявил, что от своих планов компания не откажется и будет готова защищать свой завод от нападений России своей же продукцией. Такие ответы представляются в данный момент самыми эффективными.

Как хорошо известно, перед войной у Rheinmetall был достаточно крупный проект сотрудничества в России, и это партнерство было очень важно для российской армии в контексте обучения военных. В целом такая смена позиций имеет весьма долгосрочный и, быть может, даже стратегический эффект.

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