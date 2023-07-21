МНЕНИЕ ⟩ На угрозы со стороны России концерн Rheinmetall дает самый правильный ответ

Rheinmetall

Вчера на крупном складе боеприпасов в Крыму, пострадавшем днем ранее в результате обстрела украинской стороны, продолжились пожары и взрывы. До сих пор неизвестно, какого рода там были складированы боеприпасы и в каком количестве, но атаки с такой мощной серией взрывов, наверное, еще не приходилось видеть в течение этой войны.

Пострадавшие склады располагались в восточной части Крыма, и до сих пор удары украинской стороны не достигали этого района. Теперь, помимо прямых потерь, возникла и совершенно новая ситуация для российской логистики. Если в этой атаке использовались не ракеты, полученные от союзников Украины, а ракеты украинского производства (как предполагают российские «военные блогеры»), то это можно назвать новой ситуацией в войне. Хотя можно предполагать, что у Украины пока нет нового оружия в больших количествах, тем не менее, становится очевидно, что российской армии стало сложнее защищать не только юг Украины, но и Крым.

Интересный обмен мнениями состоялся вчера между немецкой военно-промышленной компанией Rheinmetall и центральной властью России. В заявлении официального представителя МИДа РФ говорится, что если Rheinmetall построит свой завод по производству бронетехники в Украине, то этот объект станет законной целью для российской армии. В ответ генеральный директор Rheinmetall заявил, что от своих планов компания не откажется и будет готова защищать свой завод от нападений России своей же продукцией. Такие ответы представляются в данный момент самыми эффективными.