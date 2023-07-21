Видео ⟩ Заснувшему во время женского баскетбольного турнира ютьюберу запретили посещать матчи NBA

Известность на платформе YouTube Адамс приобрел именно пранк-роликами. Для своего следующего видео он приобрел билеты в первом ряду на матч WNBA между Minnesota Lynx и Dallas Wings. 22-летний блогер несколько раз бросался в глаза именно в связи с неподобающим поведением.

В зале Адамс появился с одеялом и подушкой, растянулся на своем сидении и уснул. Внезапно Адамс повернулся к судье и попросил его отключить кондиционер. Арбитр на просьбу не отозвался. Внезапно мужчина проснулся - мяч вылетел с поля прямо возле него. После этого Адамс перехватил мяч и вместо того, чтобы вернуть его судье, сделал дальний бросок. Это стало последней каплей для охранников, и Адамса вывели с матча.