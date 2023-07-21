В Нарве состоится Певческий пикник

«Певческий пикник, как и проведенный в 2021 году Праздник песни, призван навести мосты между разными языками и культурами. Его цель – провести с жителями и гостями Ида-Вирумаа совместное мероприятие, которое поможет раскрыть многообразие культуры Нарвы и попрактиковать эстонский язык, а также отпраздновать День восстановления независимости Эстонии», - сказала креативный директор Певческого пикника и руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

Главными исполнителями будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, в котором поют люди с различным родным языком, и смешанный хор из Палдиски. В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы «Карма» Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. Их выступления дополнят хор Нарвской музыкальной школы, Нарвский фольклорный ансамбль «Супрядки», мужской ансамбль Нарвского эстонского общества и ансамбль рунических песен из Ийзаку. Певческий пикник завершит популярный эстонский певец, имя которого пока в секрете.

Праздник песни, который был проведен в Нарве в 2021 году. Фото: Анастасия Волкова

«Совместно с партнерами мы подобрали для репертуара Певческого пикника песни, которые уже многим знакомы. Чтобы на протяжении всего концерта песни можно было легко подпевать, мы выведем их тексты на большой экран. Все желающие могут присоединиться к нам бесплатно. С собой советуем взять то, что необходимо для пикника», - пояснила Анна Фарафонова.

Певческий пикник пройдет 20 августа в Нарве, на Липовке, у склона крепости. Вход откроется с 16:30, концерт пройдет с 17 до 20 часов. Для детей будет открыта батутная площадка, а всем гостям будет предоставлена возможность арендовать лодки и купить готовую еду. Советуем взять с собой всё необходимое для пикника (еду, плед и т.п.) и одеться по погоде (на случай дождя захватить с собой дождевик). Вход бесплатный.