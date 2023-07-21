Важная информация для клиентов: главную контору Swedbank ждет переезд

«Наши почти 2000 сотрудников переедут в бизнес-квартал Arter в первой половине 2025 года. План переноса головного офиса у нас был в голове и на бумаге в течение многих лет. В конце 2020 года мы объявили о переносе головного офиса в квартал на месте Таллиннского ипподрома, но этот план не осуществился. Чтобы не откладывать ожидаемый переезд в новые помещения еще дольше, мы начали искать новые решения, чтобы не отставать от графика переезда нашего головного офиса. Квартал Arter наилучшим образом соответствовал потребностям Swedbank с точки зрения площади и графика. Все наши подразделения, работающие в разных местах Таллинна, переедут в новый головной офис. В новом 28-этажном здании созданы отличные условия для работы, так как там учтены принципы эргономики, мобильности и устойчивости. Уверен, что наши сотрудники встретят новый главный офис с положительными эмоциями», - сказал Лепп.