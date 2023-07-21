Пт, 21.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Важная информация для клиентов: главную контору Swedbank ждет переезд

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Главную контору Swedbank ждет переезд в квартал Arter.
Главную контору Swedbank ждет переезд в квартал Arter. Фото: swedbank

Swedbank AS и Arter Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие AS Kapitel, подписали договор, согласно которому в 2025 году Swedbank AS перенесет свой головной офис из нынешних помещений на улице Лийвалайа в Таллинне в 28-этажное здание в квартале Arter.

Генеральный директор Swedbank Олави Лепп отметил, что нынешние офисные здания на улице Лийвалайа слишком малы для банка и изжили себя.

«Наши почти 2000 сотрудников переедут в бизнес-квартал Arter в первой половине 2025 года. План переноса головного офиса у нас был в голове и на бумаге в течение многих лет. В конце 2020 года мы объявили о переносе головного офиса в квартал на месте Таллиннского ипподрома, но этот план не осуществился. Чтобы не откладывать ожидаемый переезд в новые помещения еще дольше, мы начали искать новые решения, чтобы не отставать от графика переезда нашего головного офиса. Квартал Arter наилучшим образом соответствовал потребностям Swedbank с точки зрения площади и графика. Все наши подразделения, работающие в разных местах Таллинна, переедут в новый головной офис. В новом 28-этажном здании созданы отличные условия для работы, так как там учтены принципы эргономики, мобильности и устойчивости. Уверен, что наши сотрудники встретят новый главный офис с положительными эмоциями», - сказал Лепп.

Расположенный на пересечении улиц Лийвалайа и Юхкентали квартал Arter состоит из 28-, 15- и 9-этажных зданий и объединяющего их центрального здания с парковочным домом. Штаб-квартира Swedbank будет расположена в самом высоком 28-этажном здании квартала. В квартал также переедет представительство Swedbank.

Swedbank станет якорным арендатором квартала Arter.
Swedbank станет якорным арендатором квартала Arter. Фото: Swedbank

По словам исполнительного директора девелоперской компании квартала Arter AS Kapitel Таави Ояла, первоклассная рабочая среда становится все более важной для компаний как для удержания существующих специалистов, так и для привлечения новых талантов.

«Мы гордимся тем, что Swedbank станет якорным арендатором квартала Arter. Swedbank является не только самым ценным предприятием в Эстонии, но и ответственным и надежным предприятием, уделяющим большое внимание устойчивому развитию. Это также соответствует нашим ценностям и ожиданиям, и в сотрудничестве мы можем создать из Arter новый центр деловой жизни Таллинна», - добавил Ояла.

Здания квартала с энергопотреблением, близким к нулю, спроектированы в соответствии с рейтинговой оценкой «отлично» международного стандарта BREEAM. Сочетание энергетических свай, теплофикации и охлаждения обеспечивает экологически чистое энергетическое решение. Офисные помещения имеют первоклассный микроклимат, увлажнение воздуха, высоту потолка не менее трех метров и фальшполы. В районе бывшего русла реки Хярьяпеа за зданиями квартала будет построен парк, открытый для всех жителей города.

Архитектор квартала Arter - Мартин Аунин. За интерьер отвечает бюро Arhitekt11. Девелопер проекта - Kapitel, строительство осуществляет Merko Ehitus Eesti. Собственником квартала Arter останется Kapitel.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх