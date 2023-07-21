ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне начался снос заброшенного здания, пострадавшего в четверг от пожара

Прибывшие на место спасатели взяли распространение огня под контроль. Позднее на месте происшествия начались работы по сносу загоревшегося в четверг строения.

Вчерашний пожар - не первый инцидент, произошедший по адресу Лийнивахе, 17 и освещавшийся в прессе. В 2017 году на территории этого строения два сотрудника охранной фирмы получили серьезные огнестрельные ранения.