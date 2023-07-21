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ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне начался снос заброшенного здания, пострадавшего в четверг от пожара

Лийза Эхамаа Мадис Вельтман
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Вчера в 19.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лийнивахе в Пыхья-Таллинне открытым огнем горит заброшенное здание.

Прибывшие на место спасатели взяли распространение огня под контроль. Позднее на месте происшествия начались работы по сносу загоревшегося в четверг строения.

Вчерашний пожар - не первый инцидент, произошедший по адресу Лийнивахе, 17 и освещавшийся в прессе. В 2017 году на территории этого строения два сотрудника охранной фирмы получили серьезные огнестрельные ранения.

Новость дополняется.

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