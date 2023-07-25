Сиба-ину против кремлевской пропаганды и мемы о гибели российского туриста: кто такие НАФО, которых поддерживает Кая Каллас?

За три дня до саммита НАТО в Вильнюсе, практически в том же месте, прошла еще одно важное событие: саммит интернет-сообщества под названием НАФО. Что это такое и почему эта встреча возмутила не только российскую пропаганду, но и тех, кто осуждает агрессию РФ в Украине?