Известный вырумааский велосипедист найден мертвым

72-летний Тойво по прозвищу Серый Волк был найден мертвым на автобусной остановке около восьми часов утра. Два местных источника подтвердили Lõuna-Eesti Postimees, что речь идет именно об этом известном велосипедисте.

Смерть мужчины подтвердила и полиция.

«Точную причину смерти установит экспертиза», - сообщила Бритта Сепп, специалист по коммуникации.

Серый Волк, как он любил себя называть, часто ездил на своем вкелосипеде с прицепленной к нему лодкой на разные мероприятия из Мыниса в Выру или в другие места, чтобы продемонстрировать свое самодельное транспортное средство, а также прокатить всех желающих на лодке.

В последний раз он попал в объектив фотокамеры 23 июня в Рыуге. Несмотря на жару, Тойво приехал на своем уникальном велосипеде, чтобы покатать детвору.

Как-то Тойво рассказал, что по пятницам он берет свой велосипед «Украина» и катит на нем из Мынисте в общественную баню Выру, потому что поблизости нет ни одной общественной бани. Для того, чтобы проехать до места назначения ему приходилось преодолевать 40 ком в каждую сторону – около трех часов езды.

«В будущем году будет 25 лет, как я катаюсь между Мынисте и Выру», - похвалил в 2019 году свой велосипед Тойво. Кроме поездок в вырускую баню и прочих увеселительных поездок, он на своем старом велосипеде участвовал также в веломарафонах.