В Хаапсалу открывается фестиваль уличной еды

В пятницу в Хаапсалу открывается двухдневный фестиваль уличной еды. Фуд-стрит-фестиваль на улицах Kaрья и Эхте соберет в Хаапсалу более 90 участников из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
«Неожиданно для нас интерес к участию в Хаапсалуском фуд-стрит-фестивале прошлым летом был очень высоким, как и посещаемость, - сказал один из организаторов фестиваля Рено Хекконенс. - Поэтому в соответствии со спросом мы расширили количество участников, площадь фестиваля и дополнения к улице еды - например, на этот раз мы привозим в Хаапсалу большой парк развлечений Sky Tivoli».
Традиция гастрономических улиц с каждым годом расширяется - в этом году мероприятия с такой же концепцией впервые прошли в Раквере и Пярну. Неизменная популярность Suur Tallinn Toidutänav и стремительный рост числа мероприятий в Хаапсалу показывают, что людям нравится такой семейный формат.
На выходных в Хаапсалу можно будет также послушать несколько диджейских сетов, принять участие в конкурсе по поеданию бургеров и проверить свой уровень адреналина в парке Sky Tivoli, самыми большими аттракционами которого являются 14-метровая карусель Extreme и автодром площадью 300 квадратных метров.