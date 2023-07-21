В Хаапсалу открывается фестиваль уличной еды

«Неожиданно для нас интерес к участию в Хаапсалуском фуд-стрит-фестивале прошлым летом был очень высоким, как и посещаемость, - сказал один из организаторов фестиваля Рено Хекконенс. - Поэтому в соответствии со спросом мы расширили количество участников, площадь фестиваля и дополнения к улице еды - например, на этот раз мы привозим в Хаапсалу большой парк развлечений Sky Tivoli».

Традиция гастрономических улиц с каждым годом расширяется - в этом году мероприятия с такой же концепцией впервые прошли в Раквере и Пярну. Неизменная популярность Suur Tallinn Toidutänav и стремительный рост числа мероприятий в Хаапсалу показывают, что людям нравится такой семейный формат.