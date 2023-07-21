В России больше не планируют повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года. Теперь призывников станет больше?

«Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», - заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом, границы призывного возраста в России будут расширены.

С предложением поэтапно увеличить призывной возраст - брать на срочную службу в армии с 21 года до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас, выступил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года.

Внесённый в Думу законопроект предполагал, что на первых порах призывать будут по смешанному типу - то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, должен был занять от одного года до трёх лет.

В Кремле в целом такую идею тогда поддержали. В начале января этого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин «концептуально» поддерживает идею, но «детали, оформление этой идеи - следует воспринимать информацию от Министерства обороны».

В Минобороны и в Думе объясняли повышение призывного возраста необходимостью улучшить качество призывного контингента - это давало будущим солдатам возможность завершить образование, набраться зрелости и жизненного опыта.