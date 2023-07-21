Ситуация на строительном рынке неважная, но хотя бы материалы дешевеют

В этом году строительные работы сократились. Производители материалов закрывают двери предприятий или производственные линии, и люди теряют работу. В то же время плохая ситуация привела к падению цен на строительные товары, которые несколько лет назад достигли пика. «Если сейчас производители хотят сохранить товарооборот и рабочие места, цены придется снижать, – заявила Марина Ваганова, исполнительный директор Союза производителей строительных материалов. – Несмотря на это, довольно многим производителям пришлось свернуть свою деятельность».
Помимо лесопромышленников, в этом году пришлось сократить производство кирпичным и бетонным заводам, а также производителям строительных элементов. «Производственные линии закрываются, а людей отправляют в коллективный отпуск, – сказала Ваганова. – Работы не хватает, потому что не хватает строительных площадок».