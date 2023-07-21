Ситуация на строительном рынке неважная, но хотя бы материалы дешевеют

Помимо лесопромышленников, в этом году пришлось сократить производство кирпичным и бетонным заводам, а также производителям строительных элементов. «Производственные линии закрываются, а людей отправляют в коллективный отпуск, – сказала Ваганова. – Работы не хватает, потому что не хватает строительных площадок».

Согласно оперативным статистическим данным Департамента статистики по рынку труда, в июне спад был особенно заметен именно в строительном секторе, где обычно объемы увеличиваются весной и летом. Общая численность трудозанятых больше всего сократилась в сфере строительства зданий: на 800 человек за год. По сравнению с прошлым годом количество трудовых отношений также уменьшилось в сфере специальных строительных работ и сооружений. «По классификации областей экономической деятельности, к последним также относится летнее дорожное строительство», – отметила на прошлой неделе Кадри Рооталу, научный сотрудник Департамента по данным.