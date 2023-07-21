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Ситуация на строительном рынке неважная, но хотя бы материалы дешевеют

Эркки Эрилайд
, журналист
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Те, кто строит или делает ремонт самостоятельно, могут порадоваться падению цен на стройматериалы, например строительная древесина подешевела на треть по сравнению с прошлым годом.
Те, кто строит или делает ремонт самостоятельно, могут порадоваться падению цен на стройматериалы, например строительная древесина подешевела на треть по сравнению с прошлым годом. Фото: Shutterstock

В этом году строительные работы сократились. Производители материалов закрывают двери предприятий или производственные линии, и люди теряют работу. В то же время плохая ситуация привела к падению цен на строительные товары, которые несколько лет назад достигли пика. «Если сейчас производители хотят сохранить товарооборот и рабочие места, цены придется снижать, – заявила Марина Ваганова, исполнительный директор Союза производителей строительных материалов. – Несмотря на это, довольно многим производителям пришлось свернуть свою деятельность».

Помимо лесопромышленников, в этом году пришлось сократить производство кирпичным и бетонным заводам, а также производителям строительных элементов. «Производственные линии закрываются, а людей отправляют в коллективный отпуск, – сказала Ваганова. – Работы не хватает, потому что не хватает строительных площадок».

Согласно оперативным статистическим данным Департамента статистики по рынку труда, в июне спад был особенно заметен именно в строительном секторе, где обычно объемы увеличиваются весной и летом. Общая численность трудозанятых больше всего сократилась в сфере строительства зданий: на 800 человек за год. По сравнению с прошлым годом количество трудовых отношений также уменьшилось в сфере специальных строительных работ и сооружений. «По классификации областей экономической деятельности, к последним также относится летнее дорожное строительство», – отметила на прошлой неделе Кадри Рооталу, научный сотрудник Департамента по данным.

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