Год назад на саммите НАТО в Мадриде было принято важное решение об укреплении восточного крыла НАТО. Также было выполнено одно из главных пожеланий Эстонии: чтобы в сотрудничестве с Великобританией здесь был создан штаб дивизии НАТО.
Задачей англичан было назначить для обороны Эстонии еще одну бригаду, которая находится в Соединенном Королевстве, но будет проходить обучение в Эстонии. Таким образом, подразделение на уровне дивизии должно включать в себя Силы обороны Эстонии, союзные силы, дислоцированные в Эстонии, и, кроме того, подразделение, предназначенное и связанное с Эстонией, но находящееся в другом месте.
Также было согласовано, что структура управления нового подразделения будет создана в сотрудничестве с Соединенным Королевством. На тот момент для нас это была решающая победа, и саммит в Мадриде казался насыщеннее, чем в этом году в Вильнюсе. Однако Вильнюс также поддержал нас, утвердив там планы региональной обороны.
Разница между стратегиями Эстонии, Латвии и Литвы была очевидна и ранее. У южных соседей постоянно будет присутствовать иностранная бригада.
Эстония однако решила внести больший вклад в развитие возможностей, чтобы прибывающие британцы могли дополнить наилучшую возможную местную структуру обороны, их вооружение и техника будут заранее подготовлены.
Тот факт, что британцы не прибыли на место, пока не представляет большой проблемы, и мы можем позволить себе альтернативный подход нежели Латвия, потому что мы всегда сохраняли обязательную военную службу и у нас есть резервная армия с высоким уровнем патриотизма.
Нигде не сказано, что творить великие дела в сотрудничестве с союзниками должно быть легко. Создание дивизии– это работа. Проблема заключается в ограниченности наших ресурсов, а также в том, что реформа британской армии сокращает личный состав и вооружение армии. Хорошие слова о замене количества качеством в данном случае допустимы, но не очень убедительны.
Понимание культурных различий должно быть частью хорошего военного образования, и долгосрочное сотрудничество также необходимо для того, чтобы все лучше ладить в будущем.
И союзники, и эксперты выразили обеспокоенность по поводу реформы британской армии. К сожалению, приходится учитывать, что у них тоже есть налогоплательщики, избиратели и ряд потребностей в государственном бюджете. Как и Эстония, британцы принадлежат к клубу спонсоров национальной обороны с не менее чем двумя процентами ВВП, но в абсолютных цифрах превосходят нас почти в сто раз. Кроме того, мы должны понимать, что они уже защищают нас огромным вкладом, внесенным в оборону Украины.
Читать в газете о том, что новая дивизия в Эстонии формируется через страдания и конфликты, вызывает некоторое беспокойство, но лучше признать возникшие проблемы и решить их, чем отрицать их.
Понимание культурных различий должно быть частью хорошего военного образования, и долгосрочное сотрудничество также необходимо для того, чтобы все лучше ладить в будущем.
Также нет оснований сомневаться в словах заместителя канцлера министерства обороны Туули Данетона, который подтверждает, что в большой стратегической картине у нас очень хорошие связи между силами обороны, министерствами обороны и министрами обороны
Mелкие детали не должны затмевать большую стратегическую картину. Важные вещи всплывают из интервью с Данетоном. Во-первых, что недостатки ПВО - это пробел, который нам нужно заполнить вместе с союзниками. Во-вторых, необходимо реально отрабатывать оборонный план НАТО. И в-третьих, расширение территории полигона Нурсипалу имеет решающее значение.