Задачей англичан было назначить для обороны Эстонии еще одну бригаду, которая находится в Соединенном Королевстве, но будет проходить обучение в Эстонии. Таким образом, подразделение на уровне дивизии должно включать в себя Силы обороны Эстонии, союзные силы, дислоцированные в Эстонии, и, кроме того, подразделение, предназначенное и связанное с Эстонией, но находящееся в другом месте.

Также было согласовано, что структура управления нового подразделения будет создана в сотрудничестве с Соединенным Королевством. На тот момент для нас это была решающая победа, и саммит в Мадриде казался насыщеннее, чем в этом году в Вильнюсе. Однако Вильнюс также поддержал нас, утвердив там планы региональной обороны.

Разница между стратегиями Эстонии, Латвии и Литвы была очевидна и ранее. У южных соседей постоянно будет присутствовать иностранная бригада.

Эстония однако решила внести больший вклад в развитие возможностей, чтобы прибывающие британцы могли дополнить наилучшую возможную местную структуру обороны, их вооружение и техника будут заранее подготовлены.

Тот факт, что британцы не прибыли на место, пока не представляет большой проблемы, и мы можем позволить себе альтернативный подход нежели Латвия, потому что мы всегда сохраняли обязательную военную службу и у нас есть резервная армия с высоким уровнем патриотизма.