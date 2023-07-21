Суд в Москве отправил Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения Гиркину (Стрелкову) рассматривал Мещанский суд Москвы. Судья Олеся Менделеева постановила заключить его под стражу сроком до 18 сентября.

Из карточки на сайте суда следует, что уголовное дело против Стрелкова было возбуждено по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Следствие просило отправить его в СИЗО, сам он предлагал поместить его по домашний арест, сообщал корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).

«Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста», - цитирует Стрелкова «Медиазона».

«Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, - напомнил он. - Я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал».

Его адвокат Александр Молохов рассказал в суде, что в деле фигурируют два поста в телеграм-канале Стрелкова от 25 мая («Медиазона» предполагает, что речь идет о 25 мая 2022 года). В свою очередь следователь ФСБ сообщил суду, что дело было возбуждено 18 июля.

Согласно материалам, представленным в суде, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает. Сам он просил отправить его под домашний арест, пишет «Интерфакс».

Задержали Стрелкова в пятницу в полдень, у него дома прошел обыск. Его жена Мирослава Регинская рассказывала о следственных действиях в телеграм-канале мужа (около 875 тысяч подписчиков): «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении».