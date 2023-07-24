ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Старые вещи в ремонт: мы зажрались, штопают нищие, хранили при царе Горохе

К 2025 году текстильные отходы выкидывать на свалку или сжигать будет запрещено, а утилизация бытовых приборов подорожает. Если для переработки металлолома и бытовой техники, содержащей цветные металлы, Эстония имеет необходимые мощности, то что делать с ненужной одеждой и текстилем не знает никто. Rus.Postimees узнал у жителей Эстонии, готовы ли они штопать носки, ремонтировать обувь и читать инструкции к бытовым приборам.
Сергей Костин, экспедитор (Пуру)
- Нужно ли ремонтировать старые вещи или избавляться от них?
- Хорошие вещи стоит не выкидывать, а ремонтировать. Это касается почти всего, что производили в СССР. Тогда все делали прочное и на долгие годы вперед, потому все было высокого качества. Даже сейчас, если у тебя руки есть, то можно продлить им период эксплуатации на годы. А современное все, например бытовая техника, на один месяц работы хватает, а потом беги новое бери.
- Есть ли связь между выкинутыми вещами и ухудшением экологии?
- Трудно сказать. Сейчас все пластмасса, все пластик, одежда и та из синтетики. Само производство этих ядовитых вещей, мне кажется уже отрицательно влияет на нашу экологию. Все одноразовое через очень короткое время превращается в мусор. Раньше все из железа было, служило долго, от этого и экономия была.
Айна Пенсопп, повар (Таллинн)
- Стоит ли латать дыры на одежды и ремонтировать сломанную обувь?
- Носки штопать меня не заставите. Было время при царе Горохе мы все хранили и ничего не выкидывали. Когда с одеждой было тяжело, тогда люди штопали, зашивали, ставили заплатки. Сейчас не то время, и удобнее покупать новое. Вот обувь я ремонтирую регулярно, потому что там всегда повторяющиеся поломки, и это недорого стоит. Постоянно подметки стираются, каблукам набойки меняю. А одежду редко чиню. Ну, аккуратно могу зашить, если носить дома, и то, чтобы крепкая была, а так выкидываю.
- Какие старые вещи вы не решились выкинуть?
- У меня миксер старый советский ручной, настолько хороший, что я им постоянно пользуюсь, он мне удобен. Даже при том, что у меня есть современный кухонный комбайн, миксер мне нравится больше. Раньше все товары делались добротнее, крепче. Сейчас заводы так делают бытовую технику, чтобы она ломалась через год или два, и мы ходили и покупали новые модели. Один в один и с мебелью такая же ситуация. Там нет живой доски, мебель так быстро изнашивается, что ее меняют как носки.
Наталья Маряцкая, медицинский работник (Йыхви)
- Нужно ли дырявой одежде продлевать жизнь или избавляться от нее?
- Для сохранения нашей природы нужно давать шанс вещам на их вторую жизнь, и просто зашить. Я считаю, что несознательное отношение к одежде и обуви приводит к массовому захламлению природы. Особенную опасность представляет собой техника.
- Считаете, что старую бытовую технику нужно ремонтировать?
- Если есть хоть малейшая возможность ремонта, надо отдавать мастеру. А вообще, надо с самого начала относиться аккуратно к приборам, следить за ними, и помнить, что они так или иначе вернуться в окружающую среду. Хорошо бы приучится читать инструкцию до начала использования, а ни тогда, когда уже дым от механизма пошел.
- Какие старые вещи вы не решились выкинуть?
- Любимые. Для меня все вещи делятся на любимые и нет. Если починке требует любимая вещь, то отдаю в ремонт, или сама пытаюсь как-то ремонтировать. Если вещь совсем пришла в негодность, то выбрасываю без сожаления, но в строго отведенное место.
Рима Козина, экономист (Таллинн)
- Нужно старой одежде продлевать жизнь или избавляться от нее?
- Люди носят пока не надоест, а потом сдают к магазины ношенной одежды. Благодаря этому вещи имеют вторую жизнь. Даже какая-то мода пошла среди молодежи продлевать жизнь крепким, но старым вещам. Чтобы зашивать что-то или латать, конечно сейчас это никому не нужно. Если честно, я никогда этим не занималась, но я бережно относилась всегда и к вещам, и к бытовым приборам.
- Считаете, что старую бытовую технику нужно ремонтировать?
- Когда нужен ремонт, то можно отнести в мастерские или отдать мастеровому мужчине, кто с руками. Еще я знаю несколько мест, куда можно относить работающую, но старую бытовую технику, которая оказалась ненужной. Это тоже вторая жизнь механизмам, а значит у нас на Земле меньше грязи и отходов.
- Есть ли связь между выкинутой техникой и ухудшением экологии?
Связь есть. Но тут надо больше думать о правилах об утилизации, порядке разделение и особых условиях хранения такого технического мусора. Нужно строго соблюдать требования и утилизировать в специальных местах.
Валентина Анастасьева, дизайнер (Кохтла-Ярве)
- Стоит ли латать дыры на одежды и ремонтировать сломанную обувь?
- В этом надобности нет. Тут надо вести разговор о целесообразности ремонта одежды и разделении мусора. Сейчас так дорого стоит время, что дешевле не латать, а купить новое. Вещь же можно сдать в специальный магазин или положить в контейнер для малоимущих. Кстати, туда кладут даже новые вещи.
- Есть ли связь между выкидыванием вещей и ухудшением экологии?
- Есть связь, и ее надо объяснять тем модникам и модницам, которые закупают килограммами одежду, а потом она валяется. Лучшее средство от захламления квартиры ненужными вещами - это секонд хэнд. Я по себе знаю, что в таких магазинах можно найти замечательные вещи. Продлевать жизнь одежде и обуви в духе нашего современного понимания экологии. Мы захламляем не только свои квартиры, но и природу. С этим надо бороться.
Арво Тудар, инженер (Таллинн)
- Нужно ли ремонтировать старые вещи или избавляться от них?
- Если человек живет в своем доме в деревне, то выкидывать ничего не надо, пригодиться абсолютно все. Кривой гвоздь ты выпрямил и забил. Другое дело, если ты живёшь в общежитии или арендуешь комнату, тогда обрастать испорченными вещами нет никакого смысла. Хранить можно то, что имеет смысл.
- Какой смысл должен быть в старых вещах, которые вы не решились выкинуть?
- Как какой смысл? Память. Я говорю о памяти, которая живет в некоторых вещах, как образы наших предков в фотографиях. Чашка с отбитой ручкой может быть хламом, а может памятью о давнишних событиях или умершем родственнике. Если памяти в ней нет, можно выкинуть.
- А дырявой одежде нужно продлевать жизнь или избавляться от нее?
- Прошли те времена, когда ничего нельзя было достать. Сейчас, если ты работаешь, то легче купить новые носки, чем тратить час на их латание. Лучше поработать за 5 евро в час и купить две пары. Сами сравните: за час либо одна пара штопаных, либо две пары новых. Штопают нищие.
Наталья Осмеркина, домохозяйка (Таллинн)
- Стоит ли латать дыры на одежды и ремонтировать сломанную обувь?
- Чинить что-либо сейчас себе дороже. Одежду и обувь надо брать качественную, а не какую-то китайскую или вьетнамскую. Тогда она будет носиться долго, и даже если подшить, подлатать, она того стоит. Если говорить о технике, то сказать о ремонте нечего. Сейчас любая деталь, да еще и ремонт, стоят дороже, чем новый прибор. Выход один – выбрасывать и покупать новую.
- Считаете, что старую, но работающую бытовую технику нужно хранить?
- Если не используется, тоже выкидывать. Сейчас все новое, удобное, энергоемкое, так что из старых приборов утюг пятнадцатилетний. Но я считаю, что мы слишком расточительно стали относиться к вещам. Вот потребительски. Я замечаю, что даже с этикетками выкидывают одежду или обувь почти не ношеную.
- А почему от пригодной одежды избавляться?
- Потому что мне кажется, что мы за последние годы слишком привыкли к хорошему и зажрались. Вот зажрались качеством, а это неправильно, потому что сама я экономная и на чепуху не трачусь. Но для многих покупки нового - это развлечение. Хорошо, если платье и босоножки один сезон отслужат, а то месяц носят и потом валяются годами.
Анна Лукк, PR менеджер (Нарва)
- Нужно ли ремонтировать старые вещи или избавляться от них?
- Для сегодняшнего поколения это не актуально. Люди перестали беречь вещи. Это тренд, который формируется от общего инфантилизма в отношении ко всему. Бездумное легкое отношение к выбору курсов обучения, к профессии, к партнеру в личной жизни, в том числе к вещам. Возможно, это издержки постиндустриальной эпохи, когда время и интеллектуальный труд стоит дорого, а потому общий уровень жизни вырос и не требует от людей переносить испытания.
- Есть ли связь между выкидыванием вещей и ухудшением экологии?
- Да. Именно поэтому я выбираю качественные вещи и если они устаревают, то отдаю их другим людям через магазин или соцсети. Мне кажется, нужно популяризировать экологичное поведение, делать модным не потребительство, а бережливость. Человек также нуждается в соблюдении правил, как и окружающая среда, так что причина увеличения мусора в природе из вещей и техники в нас самих. Я аккуратистка, как и природа.
Комментарий автора
Если с вторичным использованием металлолома и бытовой техники, содержащей цветные металлы, отделяемые в ходе промышленной переработки безопасным для окружающей среды способом, более-менее в Эстонии определились, то с текстильными отходами нет.
Сегодня в Эстонии приемкой текстильных отходов, куда относятся все виды одежды, занимаются некоммерческие организации, основной целью которых является перепродажа через сети магазинов подержанной одежды и благотворительность.
Например, Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus MTÜ) созданный в 2004 году, к настоящему времени имеет 17 магазинов в девяти городах по всей Эстонии, а также 26 пунктов сбора, открытых в сотрудничестве с различными предприятиями и местными самоуправлениями. Некоторые аналогичные организации не только раздают собранную ношеную одежду малоимущим через волонтерские группы, но отправляют ее в страны Африки.
Однако в 2025 году все текстильные отходы будут подлежать отдельному сбору, и как поступать с выброшенной одеждой и полотном не знает никто. Выбрасывать в помойку или сжигать такие отходы будет запрещено, а количество их постоянно растет.
Только в 2020 году в бытовые отходы вперемешку с иными видами мусора текстиля было выброшено около 19 000 тонн, и только 4000 тонн было получено из пересортированного мусора.
По мнению главы отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс, сегодня нет хороших решений по вопросу переработки текстильных отходов, поступивших именно от потребителя.
Основная часть всего объема выбрасываемых текстильных отходов сжигаются, но отходы, собранные отдельно по видам, не могут быть отправлены прямо в печь. При этом в Эстонии нет необходимых возможностей для их переработки. По словам Сигрид Соомлайс, необходимо обратить внимание на опыт других стран и работать сообща.
«Проблема общая, но в плане логистики далеко везти эти текстильные отходы тоже неразумно. Почему бы не рассмотреть создание общей перерабатывающей мощности в странах Балтии», - заявила ERR Сигрид Соомлайс.
Опыт есть, но решение неполное. По мнению профессора Художественной академии Реэт Аус, у наших северных соседей Финляндии и Швеции акцент делается на химическую переработку хлопковых волокон.
Сегодня в Европе есть даже промышленные мощности по измельчению текстильных отходов, но они работают при условии, что заказчик сам находит применение для полученных таким образом волокон.
Хотя на сегодняшний день окончательного решения вопросов переработки и экологичной утилизации текстильных отходов в мире нет, частично способствовать нейтрализации этих проблем можно. Помимо сокращения непродуманных покупок одежды, разумного потребления и бережливости, вторичное использование всегда предпочтительнее, чем выбрасывание.