ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Старые вещи в ремонт: мы зажрались, штопают нищие, хранили при царе Горохе

- Есть ли связь между выкидыванием вещей и ухудшением экологии?

- Да. Именно поэтому я выбираю качественные вещи и если они устаревают, то отдаю их другим людям через магазин или соцсети. Мне кажется, нужно популяризировать экологичное поведение, делать модным не потребительство, а бережливость. Человек также нуждается в соблюдении правил, как и окружающая среда, так что причина увеличения мусора в природе из вещей и техники в нас самих. Я аккуратистка, как и природа.

Комментарий автора

Если с вторичным использованием металлолома и бытовой техники, содержащей цветные металлы, отделяемые в ходе промышленной переработки безопасным для окружающей среды способом, более-менее в Эстонии определились, то с текстильными отходами нет.

Сегодня в Эстонии приемкой текстильных отходов, куда относятся все виды одежды, занимаются некоммерческие организации, основной целью которых является перепродажа через сети магазинов подержанной одежды и благотворительность.

Например, Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus MTÜ) созданный в 2004 году, к настоящему времени имеет 17 магазинов в девяти городах по всей Эстонии, а также 26 пунктов сбора, открытых в сотрудничестве с различными предприятиями и местными самоуправлениями. Некоторые аналогичные организации не только раздают собранную ношеную одежду малоимущим через волонтерские группы, но отправляют ее в страны Африки.

Однако в 2025 году все текстильные отходы будут подлежать отдельному сбору, и как поступать с выброшенной одеждой и полотном не знает никто. Выбрасывать в помойку или сжигать такие отходы будет запрещено, а количество их постоянно растет.

Только в 2020 году в бытовые отходы вперемешку с иными видами мусора текстиля было выброшено около 19 000 тонн, и только 4000 тонн было получено из пересортированного мусора.

По мнению главы отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс, сегодня нет хороших решений по вопросу переработки текстильных отходов, поступивших именно от потребителя.

Основная часть всего объема выбрасываемых текстильных отходов сжигаются, но отходы, собранные отдельно по видам, не могут быть отправлены прямо в печь. При этом в Эстонии нет необходимых возможностей для их переработки. По словам Сигрид Соомлайс, необходимо обратить внимание на опыт других стран и работать сообща.

«Проблема общая, но в плане логистики далеко везти эти текстильные отходы тоже неразумно. Почему бы не рассмотреть создание общей перерабатывающей мощности в странах Балтии», - заявила ERR Сигрид Соомлайс.

Опыт есть, но решение неполное. По мнению профессора Художественной академии Реэт Аус, у наших северных соседей Финляндии и Швеции акцент делается на химическую переработку хлопковых волокон.

Сегодня в Европе есть даже промышленные мощности по измельчению текстильных отходов, но они работают при условии, что заказчик сам находит применение для полученных таким образом волокон.

Хотя на сегодняшний день окончательного решения вопросов переработки и экологичной утилизации текстильных отходов в мире нет, частично способствовать нейтрализации этих проблем можно. Помимо сокращения непродуманных покупок одежды, разумного потребления и бережливости, вторичное использование всегда предпочтительнее, чем выбрасывание.