С понедельника для движения будет закрыт еще один важный перекресток в Таллинне

В окрестностях пересечения улиц Курси и Пыхья-пуйестеэ будут осуществляться работы по переносу подземных коммуникаций, связанные со строительством трамвайных путей в Старый порт. Во время перекрытия перекрестка транспорт будет направлен в объезд, водителям рекомендуется по возможности избегать движения в центре города.

В связи с закрытием перекрестка временно изменится расположение автобусных остановок. Остановка «Линнахалль» автобусной линии № 3 в направлении Рандла будет находиться на временном месте перед домом № 23 после пересечения с улицей Каласадама. На маршруте № 66 остановка «Линнахалль» в направлении Рандла будет также расположена перед зданием № 23 после перекрестка с улицей Каласадама. В направлении Коплиских линий автобус № 73 будет останавливаться до пересечения с улицей Каласадама.

В Таллинне продолжается строительство новой трамвайной ветки. Работы ведутся на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья-пуйестеэ. В ходе строительства новых трамвайных путей будет обновлено и окружающее городское пространство. Будут созданы новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными.