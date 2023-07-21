МНЕНИЕ ⟩ Планы правительства трижды дают по носу автовладельцам

Вчера Министерство финансов объявило о двух возможных вариантах налога на автомобили. Кроме того, в ближайшее время повысится акциз на топливо. А если даже после этих мер у кого-то все же останется желание владеть автомобилем, он может угрохать свое транспортное средство на ухабистых дорогах, потому что государство почти не дает муниципалитетам денег на их ремонт и содержание. Но, возможно, это и есть план государства по сокращению использования автомобилей: если содержание дорог будет недофинансироваться, дороги исчезнут, а вскоре пропадут и способные ездить по ним автомобили.

В течение двух лет в качестве председателя Союза городов и волостей я вел бюджетные переговоры с государством, на которых главной темой был вопрос финансирования дорог. Опасения по поводу состояния дорог в сельской местности очень часто поступали на мой стол из городов и волостей. Это проблема реальной жизни. Можно даже сказать, что выбоины и изношенные дороги - это самая большая проблема людей, живущих за городом. В сельской местности чрезвычайно важны поездки на автомобиле и дорожные условия. Деревни просто вымирают, если до них не добраться по нормальной дороге и если в них перестают оказываться услуги. Короче говоря, у финансирования дорог есть четкое регионально-политическое измерение.