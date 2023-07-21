МНЕНИЕ ⟩ Планы правительства трижды дают по носу автовладельцам

Государство вводит налог на автомобили, повышает акциз на топливо и не ремонтирует дороги в регионах, пишет вице-мэр Таллинна Тийт Терик (Центристская партия).
Вчера Министерство финансов объявило о двух возможных вариантах налога на автомобили. Кроме того, в ближайшее время повысится акциз на топливо. А если даже после этих мер у кого-то все же останется желание владеть автомобилем, он может угрохать свое транспортное средство на ухабистых дорогах, потому что государство почти не дает муниципалитетам денег на их ремонт и содержание. Но, возможно, это и есть план государства по сокращению использования автомобилей: если содержание дорог будет недофинансироваться, дороги исчезнут, а вскоре пропадут и способные ездить по ним автомобили.
В течение двух лет в качестве председателя Союза городов и волостей я вел бюджетные переговоры с государством, на которых главной темой был вопрос финансирования дорог. Опасения по поводу состояния дорог в сельской местности очень часто поступали на мой стол из городов и волостей. Это проблема реальной жизни. Можно даже сказать, что выбоины и изношенные дороги - это самая большая проблема людей, живущих за городом. В сельской местности чрезвычайно важны поездки на автомобиле и дорожные условия. Деревни просто вымирают, если до них не добраться по нормальной дороге и если в них перестают оказываться услуги. Короче говоря, у финансирования дорог есть четкое регионально-политическое измерение.
У государства очень строгие требования к городам и волостям в части содержания дорог. Однако государственная субсидия на содержание дорог уже много лет остается неизменной - 29,3 млн евро в год. Расходы муниципалитетов на дороги и улицы за последний год выросли более чем на 40 процентов, но если дороги не обслуживаются, люди не могут по ним двигаться. Окончательный отчет о потребностях в финансировании содержания местных дорог и вероятных последствиях бюджетных сценариев в настоящее время показывает недостаток средств на сумму в 143,9 млн евро.
Я понимаю смысл налога на автомобиль: как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения кошелька, автомобиль в идеале должен быть последним вариантом передвижения человека, появляющимся на повестке дня уже тогда, когда общественный транспорт, велосипед или другое дружественное к окружающей среде средство передвижения не позволяют совершить какое-то путешествие. Таллинн, со своей стороны, многое сделал для того, чтобы автомобиль выступал в роли такого последнего варианта, и не по той причине, что автомобилем пользоваться неудобно, а потому, что использование общественного транспорта или велосипеда стало выглядеть еще удобнее.
«Щедрый» план Министерства финансов для жителей сельской местности состоит в пониженной ставке налога для автомобилей старше тридцати лет. Не работает ли это против едва ли не единственной положительной стороны налога на автомобили, сохранения окружающей среды?
Это правда, что доля старых автомобилей выше в сельской местности, но, возможно, можно было бы найти меры поддержки, которые позволили бы сделать автопарк селян более экологичным. Неужели люди во власти думают, что люди, живущие в сельской местности, хотят ездить на старых машинах по ухабистым дорогам, а потом постоянно их ремонтировать? На данный момент кажется, что представители власти думают, что в сельской местности просто никто не хочет жить.