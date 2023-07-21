Связали, избили и ограбили – звездный футболист и его жена пострадали в собственном доме

Группа вооруженных людей в масках ворвалась в парижскую квартиру Доннаруммы посреди ночи, около 3:20 утра. Грабители нанесли футболисту удары по голове, открылось кровотечение. По данным французских СМИ, воры были хорошо осведомлены о том, где найти в квартире наличные и ценные вещи. Воры угрожали Доннарумме и его жене оружием.

Ближе к утру пара сумела освободиться и нашла укрытие в одном из отелей, там же вызвали и полицию. Футболист с супругой находятся в больнице.