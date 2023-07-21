Связали, избили и ограбили – звездный футболист и его жена пострадали в собственном доме

В ночь на 21 июля вратаря французской команды «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму и его жену Алессию Элефанте ограбили в их доме в Париже.
Группа вооруженных людей в масках ворвалась в парижскую квартиру Доннаруммы посреди ночи, около 3:20 утра. Грабители нанесли футболисту удары по голове, открылось кровотечение. По данным французских СМИ, воры были хорошо осведомлены о том, где найти в квартире наличные и ценные вещи. Воры угрожали Доннарумме и его жене оружием.
Ближе к утру пара сумела освободиться и нашла укрытие в одном из отелей, там же вызвали и полицию. Футболист с супругой находятся в больнице.
Джанлуиджи Доннарумма выступает за ПСЖ с лета 2021 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны. В составе сборной Италии Доннарумма стал победителем Евро-2020, а также дважды завоевал бронзовые медали Лиги наций.