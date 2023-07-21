На шаг ближе к скоростному сообщению с Европой: выдано первое разрешение на строительство основной магистрали Rail Baltica

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) 21 июля выдал разрешение на строительство железнодорожной линии Rail Baltica на участке Кохила. Трасса разделена на проектные участки, выданное разрешение на строительство разрешает строительные работы на основном маршруте длиной около 9,4 км, начиная от границы Харьюского и Раплаского уездов до участка между Лоху и Мяливере.

На этом участке к настоящему времени завершены первые местные объекты, наиболее важными из которых являются экодуки Лооне и Урге, а также виадуки Тагади и Кюнка. «Выданное разрешение на строительство - это значительный шаг Эстонии в достижении высокоскоростного железнодорожного сообщения. Если до сих пор строительные работы Rail Baltica были сосредоточены на виадуках и экодуктах, то теперь можно приступить к работам на основной железнодорожной линии. Мы продолжим совместную работу по созданию скоростного и экологичного железнодорожного сообщения с Европой», - сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

«Быстрое сообщение с Европой было целью Эстонии со времен Леннарта Мери. Такие логистические пути необходимы для развития экономики и безопасности, а скоростное железнодорожное сообщение снимет часть нагрузки в виде грузов и пассажиров с дорог, тем самым сохраняя природу и климат. Это исторический момент - в Эстонии выдано первое разрешение на строительство основной магистрали Rail Baltica. Как и в жизни людей, те, с кем ты связан, имеет ключевое значение; так и в Эстонии - быстрое и климатически безопасное сообщение с Европой является для нас знаковым и необходимым для развития», - сказал министр климата Кристен Михал.