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МВД хочет запретить анонимное использование разговорных карт

PM Majandus
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Вейко Коммусаар.
Вейко Коммусаар. Фото: Kermo Benrot

Министерство внутренних дел в ближайшее время направит на круг согласования законопроект, которым запрещается анонимное использование разговорных карт, сообщает ERR.

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Вейко Коммусаар сказал 21 июля в эфире передачи Reedene intervjuu на Vikerraadio, что министерство желает, чтобы на разговорной карте появилось имя ее владельца.

В ходе уголовного производства и с разрешения суда полиция может прослушивать телефонные разговоры людей, или впоследствии запрашивать данные о звонках, но работе правоохранительных органов мешает тот факт, что потенциальные преступники часто пользуются загруженным на неперсонифицированные карты разговорным временем, при этом часто меняя телефонные номера.

Согласно законопроекту, в будущем любой человек сможет приобретать разговорную карту, но до тех пор, пока она не будет связана с личностью конкретного человека, использовать карту будет невозможно.

Более подробно о планах МВД можно прочитать на новостном портале ERR.

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