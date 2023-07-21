МВД хочет запретить анонимное использование разговорных карт

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Вейко Коммусаар сказал 21 июля в эфире передачи Reedene intervjuu на Vikerraadio, что министерство желает, чтобы на разговорной карте появилось имя ее владельца.

В ходе уголовного производства и с разрешения суда полиция может прослушивать телефонные разговоры людей, или впоследствии запрашивать данные о звонках, но работе правоохранительных органов мешает тот факт, что потенциальные преступники часто пользуются загруженным на неперсонифицированные карты разговорным временем, при этом часто меняя телефонные номера.

Согласно законопроекту, в будущем любой человек сможет приобретать разговорную карту, но до тех пор, пока она не будет связана с личностью конкретного человека, использовать карту будет невозможно.